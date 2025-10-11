Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Peletov i Olgin sin ne pojavljuje se u javnosti, ali sada će se to promeniti, dobio funkciju

Peletov i Olgin sin ne pojavljuje se u javnosti, ali sada će se to promeniti, dobio funkciju

Autor: | 11/10/2025

0

Sin Dragana Petrovića Peleta i Olge Odanović, Jakov Petrović, za razliku od ostalih članova porodice odabrao je život iza kamere.

Njegovi roditelji, baš kao i sestra Lenka, bave se glumom. Osim toga, Dragan Petrović Pele godinama je radio kao profesor na FDU, a većina glumaca koje je on vodio tokom školovanja grade ozbiljne karijere.

Pročitajte Sinove sama odgajala, a o razvodu ne govori -  Brak Ljiljane Stjepanović završen velikom traumom

Jakov Petrović završio je produkciju na FDU, a u javnosti se retko kad pojavljivao.

Poštovaocima filmske umetnosti nije promaklo da se svojevremeno pojavio u epizodnoj ulozi u filmu “Falsifikator”, gde je igrao Peletov lik iz mlađih dana.

Boško Karanović

 

Budući da je u fizičkom smislu “kopija” svog oca taj zadatak mu nije ni malo teško pao.

Danas je u medijima objavljena vest da će sin Dragana Petrovića Peleta ubuduće biti na važnoj funkciji.

- Novom v.d. direktoru Jakovu Petroviću, koji je FTV producent – dakle kolega po struci – želim puno sreće u daljem radu – izjavio je za “Danas” Ivan Karl, dosadašnji vršilac dužnosti direktora Filmskog centra Srbije, koga je po isteku mandata na toj funkciji zamenio upravo Jakov.

 

 

 

 

 

 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Dalibor Danilović

Slične Vesti

Tagovi: dragan petrovic pele Olga Odanović sin dragana petrovića peleta sin dragana petrovića peleta i olge odanović jakov petrović

Pročitajte još

Najnovije vesti