Peletov i Olgin sin ne pojavljuje se u javnosti, ali sada će se to promeniti, dobio funkciju

Sin Dragana Petrovića Peleta i Olge Odanović, Jakov Petrović, za razliku od ostalih članova porodice odabrao je život iza kamere.

Njegovi roditelji, baš kao i sestra Lenka, bave se glumom. Osim toga, Dragan Petrović Pele godinama je radio kao profesor na FDU, a većina glumaca koje je on vodio tokom školovanja grade ozbiljne karijere.

Jakov Petrović završio je produkciju na FDU, a u javnosti se retko kad pojavljivao.

Poštovaocima filmske umetnosti nije promaklo da se svojevremeno pojavio u epizodnoj ulozi u filmu “Falsifikator”, gde je igrao Peletov lik iz mlađih dana. Boško Karanović

Budući da je u fizičkom smislu “kopija” svog oca taj zadatak mu nije ni malo teško pao.

Danas je u medijima objavljena vest da će sin Dragana Petrovića Peleta ubuduće biti na važnoj funkciji.

- Novom v.d. direktoru Jakovu Petroviću, koji je FTV producent – dakle kolega po struci – želim puno sreće u daljem radu – izjavio je za “Danas” Ivan Karl, dosadašnji vršilac dužnosti direktora Filmskog centra Srbije, koga je po isteku mandata na toj funkciji zamenio upravo Jakov.





