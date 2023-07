Jorgovanku Tabaković muka oterala u astrologe: Prestala sam kad sam u natalnoj karti pokojnog muža videla...

Jorgovanka Tabaković, guvernerka Narodne banke Srbije, na toj poziciji je od 2012. godine. Iako je Ekonomski fakultet završila pre roka, kao student generacije, jedno vreme nije mogla da nađe stalni posao, a kako je imala troje dece koje je trebalo izvesti na put, postojao je razlog više za brigu o novcu. ATA Images

− U kući je bilo troje studenata, a jedva smo sastavljali kraj s krajem. Pokojnom mužu Draganu cigare sam kupovala na čekove – prisetila se.

Iz očaja, a u pokušaju da sazna zašto se baš njoj to dešava, odgovor je potražila u astrologiji.

− Kupila sam knjigu Mileta Dupora, a onda sam sa interneta skidala programe za izradu natalnih karata. Horoskop sam radila isključivo za sebe i članove svoje porodice, nikada za druge i nikad za pare – naglasila je gospođa Tabaković, koja je posle jednog lošeg iskustva zauvek prestala da se bavi tom temom. Ata Images

− Jednog dana kaže mi u šali moj pokojni Dragan, aludirajući na neku predstavu: „Grozdana, pogledaj u to tvoje gumno da vidiš kad ću da se izvadim iz krize.“ I on je tad bio bez posla. Pogledam mu horoskop i imam šta da vidim – sve sami kvadrati u njegovoj natalnoj karti, što je veoma loše. To se desilo u martu 2006, a u aprilu te godine konstatovali su mu rak. Tad sam prestala da gledam horoskop.