Nikad viđene fotografije: Ovako su Čeda i Jelena Jovanović izgledali na svom venčanju FOTO

Čeda i Jelena Jovanović venčali su se posle tri godine veze

U vreme studentskih protesta devedesetih godina devojke su umesto nakita nosile bedž „Čedo, oženi me!“, sa porukom upućenom Čedomiru Jovanoviću. Nekoliko godina kasnije on je odlučio da se oženi Jelenom Savić, sa kojom je u braku dobio četvoro dece.

O tome kako su se upoznali političar je pričao u intervjuu za magazin Azra.

− Jelenini roditelji bili su vrlo bliski sa Zoranom i Ružicom Đinđić. Kada je Jelena imala 13 ili 14 godina, Ružica je imala običaj da mi, kada se sretnemo, kaže da bi trebalo da je upoznam i da će ona za koju godinu biti super devojka. Govorila mi je: „Nemoj da gubiš vreme sa tim tvojim curama po Beogradu.“

Sa Jelenom, koja je osam godina mlađa od njega, zbližio se kada je Demokratska stranka odlučila da podmladi članstvo.





− Među dve stotine mladića i devojka, koji su popunili formular, nalazilo se i Jelenino ime. Bili su mi zanimljivi njeni odgovori iz upitnika, pa sam pomislio da moram da razgovaram sa njom. Držali smo se na distanci sve do noći uoči 5. oktobra. Zoran i ja smo se razdvojili jer smo čuli da će nas te noći hapsiti, pa je on bio na jednoj lokaciji, a ja sam bio na drugoj, gde je bila i Jelena. Tada sam joj rekao: „Slušaj, ovo već predugo traje, a pošto sam, čini mi se, došao do kraja života koji sam živeo do sada, daj da uradim nešto što vredi, da stvarno bude kraj.“ Od tog trenutka smo zajedno.

Čeda i Jelena Jovanović venčali su se tri godine kasnije, a političar koji je danas poznat po životu na visokoj nozi i firmiranoj garderobi, na dan venčanja nosio je jednostavnu, svetloplavu majicu kratkih rukava, dok je njegova izabranica imala belu haljinu otvorenih leđa i cveće u kosi. Instagram