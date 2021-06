Čedomir Jovanović i Jelena Savić: Kako je počela jedna od najlepših ljubavnih priča današnjice

Čedomir Jovanović i Jelena Savić - sve je počelo kao u bajci

Na političkoj sceni Srbije proteklih decenija bilo je i privlačnih, i zgodnih, i šarmantnih političara, ali samo su jednom devojke bedževima poručile – oženi me. Od zime 1996. godine, kada su studentkinje na revere okačile „Čedo, oženil me" do danas, ni jedan muškarac, uključujući druge sfere javnog života, nije dosegao taj stepen obožavanja.

Samo pet godine kasnije Čeda je bio oženjen sa Jelenom Savić, ćerkom neonatologa Mijata Savića. Iako se često pojavljuju zajedno, a ne oklevaju ni da na društvenim mrežama objave fotografije pune nežnosti i strasti, o tome kako su se zavoleli govorili su veoma retko. Jedan od tih izuzetnih intervjua Čeda je pre šest godina dao magazinu „Azra“. Tada smo saznali šta je sve prethodilo ljubavi kao iz filmova:

- Jelenini roditelji bili su vrlo bliski sa Zoranom i Ružicom Đinđić. Kada je Jelena imala 13‒14 godina, Ružica je imala običaj da mi, kada se sretnemo, kaže da treba da je upoznam i da će ona za koju godinu biti super devojka. Govorila mi je: „Nemoj da gubiš vreme sa tim tvojim curama po Beogradu“. Jelena je osam godina mlađa od mene. Pre nego što je došlo do fatalnog susreta nekoliko puta smo se sreli u stranci, ništa posebno. Posle preuzimanja izbornog štaba Demokratske stranke odlučio sam da podmladim stranku, a među dve stotine mladića i devojaka, koji su popunili formular, nalazilo se i Jelenino ime.

Bili su mi zanimljivi njeni odgovori iz upitnika, pa sam pomislio da moram da razgovaram sa njom. Naravno, nisam joj posle tog sastanka predložio da izađemo, već sam povukao „obe ručne“ i rekao sebi: „Ovde nemoj da napraviš neku glupost“. Držali smo se na distanci sve do noći uoči 5. oktobra. Zoran i ja smo se razdvojili jer smo čuli da će nas te noći hapsiti, pa je on bio na jednoj lokaciji, a ja sam bio na drugoj, gde je bila i Jelena. Tada sam joj rekao: „Slušaj, ovo već traje predugo, a pošto sam, čini mi se, došao do kraja života koji sam živeo do sada, daj da uradim nešto što vredi, ako stvarno bude kraj.“ Od tog trenutka smo zajedno.

Od tada do danas njih dvoje su mnogo puta bili u prilici da se uvere u ono čuveno „i u dobru i u zlu“. U najlepše trenutke sigurno spadaju oni u kojima su dobili tri ćerke i sina: Janu Hart, Zoru Fejt, Anđeliju Fej i Mihajla Lajfa.

Prošlog maja, slaveći „punoletstvo braka“, Čeda je na društvenim mrežama napisao:

„Koliko sam srećan što život provodim sa njom. Još me iznenađuje i inspiriše, čini boljom osobom. Još je predmet mojih želja i tajna mog postojanja. Volim je neopisivo ludo i mnogo."

#20, svaki dah, pogled, dodir još drži vreme. Drugima je dvadeset godina večnost... a ja je tek zavodim... i za nju tako sve do poslednjeg daha."