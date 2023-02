Bogatstvo joj ništa ne znači: Aleksandra Popović napustila Sašu i Suzanu, evo gde je počela novi život

Aleksandra Popović napustila porodični dom

Saša Popović oduvek je imao smisla za biznis, a energija za nove poslovne poduhvate ne manjka mu ni na pragu osme decenije života. Tako je odlučio da, pošto je prodao „Grand produkciju“, deo novca uloži u građevinarstvo.

- Kada smo Brena i ja prodali „Grand“, razmišljali smo gde da uložimo novac. Nisam želeo da te pare iznosim u inostranstvo. Pojavio se plac baš preko puta moje kuće i sa dobrim prijateljem Ostojom napravio sam firmu i krenuli smo sa gradnjom. Zadovoljan sam kako sve teče - otkrio je Popović u nedavnom intervjuu.

U luksuznom stambenom kompleksu na Bežanijskoj kosi Saša je kupio stan ćerki Aleksandri, kao i Suzaninom sinu Danijelu.

‒ Suzana je u kući sa mnom. Ćerki i sinu kupili smo stanove, lokale i garažna mesta i obezbedili smo ih. Važno nam je da budemo blizu. Pošto sam penzioner, da me neko obilazi pod stare dane, a i mi da budemo blizu njih, daće Bog i unuci da dođu. Opremili smo im stanove, to im je najlepši novogodišnji poklon. Zaista su skromni, nisu ni ovo tražili, to je bila Suzanina i moja želja.

