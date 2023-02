Evo gde će raditi ćerka Saše Popovića: Dok joj otac broji milione, Aleksandrina odluka sve ostavila u čudu

Ćerka Saše Popovića našla je posao i nije krenula očevim stopama

Saša Popović u svakoj prilici ističe koliko je ponosan na ćerku Aleksandru koja je nedavno napustila porodični dom i započela samostalni život. Nekadašnji vlasnik „Grand produkcije“ poklonio joj je stan u kompleksu na Bežanijskoj kosi, koji je sagradio, ali i lokal kako bi počela privatni biznis.

− Suzana je u kući sa mnom. Ćerki i sinu kupili smo stanove, lokale i garažna mesta i obezbedili smo ih. Važno nam je da budemo blizu. Pošto sam penzioner, da me neko obilazi pod stare dane, a i mi da budemo blizu njih, daće Bog i unuci da dođu. Opremili smo im stanove, to im je najlepši novogodišnji poklon. Zaista su skromni, nisu ni ovo tražili, to je bila Suzanina i moja želja – rekao je nedavno Popović.

Petar Đorđević

Ćerka Saše Popovića i Suzane Jovanović nije krenula stopama roditelja. Aleksandra je u nekom trenutku napustila fakultet i po završetku kursa za manikir odlučila je da se ostvari u svetu kozmetike.

− Ona je to završila i radi prijateljicama naše kuće, i to gratis. Kupili smo joj stan i lokal u bloku gde gradim, tu ćemo joj otvoriti salon, a snajka, Danijelova žena, radiće šminku i, eto, neka tako zarađuju. Ćerka 8. marta puni 24 godine. Teram je da položi vozački ispit, evo tata će da ti kupi auto, ali ona nije bila zainteresovana, ali, evo, sad sam je konačno naterao da položi i kupio sam joj „smarta“– rekao je Popović za Kurir.

