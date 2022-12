Najvažnije je znati... Marko Kon otkrio kako je smršao 45 kilograma, a tek kad mu vidite lepu suprugu FOTO

Muzičar Marko Kon iznenadio je početkom godine javnost svojim fizičkim izgledom, odnosno velikom transformacijom. U jednom trenutku imao je 156 kilograma, a onda je smršao neverovatnih 45.

Promo

- Gojazni ljudi se pravdaju hormonskim poremećajem, a to je skoro uvek tačno. Taj poremećaj kasnije podržava gojaznost, to je jedan začarani krug. Iza mene su bile ozbiljne pripreme, odricanja, saveti lekara, na endokrinološkom odeljenju dobio sam lekove, savete, pažnju, to je jedan vrlo naporan proces. Sada je stvar volje održati i znati, da ne treba da počnem da jedem čokoladu od trista grama. Početak je medicinska stvar, mora da vas savetuje neko ko ozbiljno zna šta radi. Metabolički proces mora da se sredi - ispričao je jednom prilikom Kon za Kurir.

Jakov Simović

Marku Konu velika podrška u procesu mršavljenja bila je supruga Milica, sa kojom je u braku od 2012. godine, a iz velike ljubavi rođena su i njihova deca, ćerka Klara i sin Ernest.

Studio 8

Inače, voditeljki emisije „Brak na neviđeno“ pre oko godinu dana dijagnostifikovan je rak dojke, posle čega je hitno operisana i sada je dobro, a kako se na fotografijama sa društvenih mreža može videti, uz supruga je i sama liniju dovela do savršenstva. Studio 8