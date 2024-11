Dijeta Milice Kon dala je fantastične rezultate

Kada je pre mesec dana stala pred kamere, prvi put posle letnje pauze, svi su konstatovali da je Milica Kon ne samo primetno smršala, već i da izgleda nikad bolje. Šta je presudilo da okrene novi list i čega se sve pridržavala kako bi povratila devojčaku liniju, voditeljka priča za hellomagazin.rs. Jakov Simović

Kako vam je počela nova televizijska sezona?

- Veličanstveno. “Brak na neviđeno” obara sve rekorde gledanosti, a angažovana sam i kao voditeljka dugo očekivane “Farme”. Dva velika projekta prate i veliki rejtinzi. Iskreno, vrlo sam ponosna na sam start.

Gledaoci su konstatovali da izgledate odlično. Da li se tako i osećate?

- Osećam se bolje nego ikada. Dosta dugo na tome radim. Osim zbog zdravlja, odlučila sam da se vratim na devojačku kilažu i zbog izgleda.

Šta je presudilo da kažete: Od danas okrećem novi list?

- Moram priznati, umorila sam se od osećaja lošeg izgleda. Nekako me je ta kilaža opterećivala i psihički. Svako ko se borio sa tim problemom zna o čemu pričam. To je jedan začarani krug iz kojeg nikako da izađete. Onda sam počela da razmišljam i o mojoj deci, odnosno na koji način moja kilaža može uticati na njih.

Pretpostavljam da je u procesu mršavljenja podjednako bio zastupljen rigorozan režim ishrane kao i fizička aktivnost.







Za sada sam korigovala samo ishranu, fizička aktivnost je sledeća. Osećam da sam i za to spremna. Prvi korak je što ne koristim lift i svuda idem peške.Ranije se dešavalo da u isto vreme započnem dijetu i krenem da treniram, ali sam brzo odustajala. Bilo mi je previše pritisaka. Sad sam primenila drugi pristup, koji je dao rezultate.

Kako izgleda vaš jelovnik?

- Doručak je, recimo, omlet od dva jaja, kriška zdravog hleba i salata. Ručak je uvek neko kuvano jelo, može biti sočivo ili musaka sa salatom. Večera je salata sa proteinom. Omiljeni specijalitet kojim se počastim nakon dugog i napornog dana su špagete sa tartufima. Dajana Švraka Milutinović mi je na pregledu objasnila da ne treba sebe da kažnjavam, već da jedem ono što me čini srećnom, ali da to malo korigujem. Objasnila mi je šta, kad i kako mogu, tako da su i vruće testenine ponekad u tanjiru.

Čega ste se odrekli, a mislili ste da se to nikad neće desiti?

Pekare, brze hrane, alkohola.

Možemo li saznati koliko je Milica Kon izgubila kilograma?

- Ne bih o tome, ta brojka je samo za mene.

I suprug Marko vam je sigurno bio velika podrška, tim pre što je ranije i sam prošao kroz sličan tretman?

- Jeste, on mi je podrška u svemu, pa i u ovom putovanju. Raduje se što više kuvam. On voli, a bogami i odlično kuva, samo što je to druga strana medalje. Ne kuva baš dijetalno, pa se sad i sam prilagođava.

Nova linija je dobar alibi i za odlazak u šoping.

Verovali ili ne, i dalje uzimam stare veličine, pa se vraćam po manji broj. Nikako da shvatim da sam smršala. Ali, baš je lepo promeniti garderobu.