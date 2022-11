Bivša Žikina supruga otvorila dušu: Našla krpa zakrpu! Lagao je dve godine kako ide u Poljsku, a bio je u njenom stanu u Strahinjića bana

Jelena i Žika Zana uživaju u svojoj ljubavi, ali Veri su srušili sve snove

Grupa Zana u žiži javnosti je više od četrdeset godina, a za to vreme promenili su četiri pevačice. Najduži staž ostvarila je Jelena Galonić, koja se grupi priključila još 1990. godine.

Za frontmena benda Zorana Žiku Živanovića udala se 2008. godine i njihov brak nikada nisu pratili skandali i trzavice. Ipak, sam početak nije delovao obećavajuće, pre svega zato što je u vreme kada su se upoznali Žika bio u braku sa prvom suprugom Verom, sa kojom ima ćerke Mariju i Tamaru.

Privatna Arhiva

‒ Svake večeri legnem čiste savesti i čistog obraza, a moj bivši muž i njegova sadašnja žena – ne verujem. On nije hteo da javno prizna da me je dve godine lagao kako ide u Poljsku, a bio je u njenom stanu u Strahinjića bana. Neću da komentarišem čoveka koji je lagao mene i našu decu. Ljudi koji poznaju mene i mog bivšeg muža znaju istinu. Ne moram nikome ništa da objašnjavam. Čak i ljudi koji me ne poznaju mogu da pročitaju vaše novine i sve će im biti jasno ‒ naglasila je prva gospođa Živanović u intervjuu koji je svojevremeno dala za „Scandal!“.

Jelena i Žika Zana ljubav nisu više mogli da sakriju

Vera Živanović nije ni pokušavala da sakrije koliko je ogorčena na bivšeg muža i njegovu novu izabranicu, koja im je, kažu, često dolazila u kuću.

Instagram

‒ Ne želim da polemišem sa njima dvoma jer ni po moralu, ni po obrazovanju, ni po vaspitanju nisu mi ravni. To su ljudi koji su zaslužili jedno drugo. Našla krpa zakrpu. Zar da polemišem i komentarišem ženu koja je bila u vezi i sa našim kumom Radovanom? Isto što je uradila njemu, njegovoj ženi i sinu Nikoli, uradila je i meni i mojoj deci.

Bila je moja prijateljica i to mi je uradila. Pa ta žena ne zaslužuje nikakav komentar. Da ne postoje oženjeni muškarci, ona se nikad ne bi udala! Ne želim da komentarišem ženu koja je godinama bila moja prijateljica i mog bivšeg muža koji je mogao da se oženi takvom ženom. I on je svedok svega toga baš kao i ja. Sve što bih rekla njima bila bi reklama kojoj nigde i nikada nema kraja, a negde mora da bude kraj.

Boško Karanović

Na glasine da je Vera dve godine ranije izbacila Žiku iz kuće Jelena je uzvratila:

‒ Zbog mene se to desilo? Ma, daj, nemoj da si smešan, pa nismo mi „Đogani fantastiko“!

‒ Jelena i ja izborili smo se za našu ljubav. Na tom putu najteže je bilo zaštititi one koji ništa nisu krivi, one koje ostavljaš. S ove distance mislim da smo kroz buru prošli dobro i da brod sada mirno plovi - komentarisao je diplomatski, posle svega, Zoran Živanović. Boško Karanović

Na svadbi koju su Jelena i on organizovali za uži krug ljudi bilo je primetno odsustvo Žikinih ćerki. Ipak strasti su se u međuvremenu smirile, pa su Marija i Tamara odlučile da daju šansu maćehi, sa kojom su danas u odličnim odnosima. Instagram