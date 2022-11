Njihov trik sa burmama kopiraju mnogi mladenci: Snežana i Dragan Stojković venčali su se dva puta, ovako je bilo u Parizu FOTO

Ovo je kruna naše ljubavi, poručili su Snežana i Dragan Stojković Piksi 3. juna 2011, na dan kada su izgovorili sudbonosno „da“, i to po drugi put. U godini u kojoj su obeležavali dve decenije idiličnog braka, sklopljenog pred matičarem u Marseju, Stojkovići su poželeli da se na večnu ljubav zakunu i pred Bogom. Privatna Arhiva

Svečanost koju su pripremali tri meseca prvobitno je trebalo da bude održana u Sabornoj crkvi u Beogradu, ali su na kraju, zbog obaveza, izabrali Pariz i Crkvu Aleksandra Nevskog. Ovog puta uz njih su bila i deca: Andrea, Anja i Marko.

Dragan je za svedoka izabrao imenjaka Dragana Trivana, koji je na slavlje došao sa suprugom Jelenom, dok je Snežani kumovala prijateljica Ivana Mišković Karić, koja je bila u pratnji muža Gorana Karića.

Među zvanicama su bili i brojni prijatelji iz Beograda: Snežana Dakić i Vladimir Mikić, Marijana Mateus, Marko Mišković, Slobodan Živojinović, Nina Badrić, koja je u to vreme bila u braku sa Bernardom Krasićem, ambasador Srbije u Francuskoj i mnogi drugi.

Sa željom da im godine koje dolaze budu podjednako lepe kao one koje su za njima, supružnici nisu kupili nove burme, već su razmenili one koje su do tada nosili, samo su ugraviranom datumu prvog venčanja pridodali drugi.

Mlada je nosila svedenu venčanicu koju je dizajnirao Zuhair Murad, dok je mladoženja obukao odelo kreatora Ermenegilda Zegne, koje su zajedno kupili u Japanu, gde su tada živeli. Bidermajer koji je nevesta bacila po završetku ceremonije, kao što običaj nalaže, uhvalila je njena mlađa ćerka Anja. Ona danas živi istinsku bajku, uz izabranika i tri ćerke, pa nema sumnje da joj je buket doneo bračnu sreću, ništa manju od one u kojoj uživaju njeni roditelji.

Snežana i Dragan Stojković Piksi potrudili su se da gostima prirede nezaboravan ugođaj, te su ih po izlasku iz crkve poveli u obilazak „grada svetlosti" sa reke, da bi ih posle krstarenja Senom ugostili u luksuznom restoranu na Šanzelizeu, s pogledom na Jelisejska polja. Uz koktele, teletinu sa tartufima i francuske šansone, slavlje je potrajalo do duboko u noć.