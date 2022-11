Isidora bi plakala od sreće: Vili Pajkić se ostvarila najveća želja, otac i brat primaju čestitke FOTO

Ćerka Isidore Bjelice presrećna, čestitke se nižu

U okviru Originals revije, održane na revijalnoj večeri L’Oreal Fashion Week-a, predstavila se i Vila Pajkić. U programu manifestacije navedeno je da je ona svoju kolekciju posvetila proučavanju dva polariteta – crno i belo, sve ili ništa.

Đorđe Tomić

“Crno bela fotografija suprotno od prostog naziva poseduje veću dubinu koja se ogleda kroz bogatstvo raznih tonova sive boje. Njenu kolekciju najbolje dočaravaju reči kontrast, čvrstoća, asimetrija, emocija, ulica, repeticija.”

Đorđe Tomić

Đorđe Tomić

Vilin dizajnerski poduhvat nagrađen je podrškom i aplauzom publike. Među njima, nažalost, nije bilo i njene majke Isidore Bjelice koja joj je uvek bila najjači vetar u leđa. Dočekala je da Vila upiše modni dizajn na Metropoliten univerzitetu i o tome nam je, u jednom od poslednjih intervjua koje je dala za HELLO! s ponosom govorila.

- Moja jedina ambicija je da su deca slobodna i da žive ono što oni žele, a ne tuđe iluzije i zanose. Ničije, pa ni moje.

Đorđe Tomić

Govoreći o autentičnom modnom stilu koji je njena majka negovala, Vila nam je ispričala anegdotu sa zajedničkog putovanja:

- Sećam se kada smo u Njujroku ušle u Nike radnju, ja od glave do pete obučena u njihov brend i preponosna zbog toga očekujem da me neko pohvali. Niko ništa. Okrenem se oko sebe i shvatim da su se svi okupili oko Isidore, uključujući i ljude koji su se zatekli u prodavnici. Jedni su se divili njenom šeširu, drugi su hvalili celokupan stil. Samo me je pogledala i nasmejala se. Kad je reč o autentičnosti, mišljenja sam da ona dolazi s godinama, kroz stečeno iskustvo. Retki se, poput Isidore, sa njom rode.