Vila Pajkić za HELLO!: Mama bi bila ponosna

Vila Pajkić otkriva u čemu je pronašla sebe i od koga je nasledila ljubav prema modi, umetnosti i avangardi

Ćerka Isidore Bjelice i Nebojše Pajkića, Vila, nikada nije bila preterano zainteresovana za “druženje” sa medijima, pa su informacije o najmlađem članu porodice do javnosti stizale posredno – u intervjuima koje su davali njeni roditelji i brat Lav. Pre nešto više od godinu dana zajedno sa mamom i bratom pristala je da se pojavi u magazinu HELLO!, a tom prilikom otkrila nam je da je upisala modni dizajn. Ponovni susret sa Vilom ujedno je bio nastavak razgovora započetog prošlog januara. Ovog puta nismo pričali samo sa studentkinjom, već i sa dizajnerkom koja može da se pohvali prvim kreacijama.

‒ Za sada mi dobro ide, upisala sam drugu godinu fakulteta. Prezadovoljna sam i profesorima i nastavom, tim pre što učim ono što me zanima. Na prvoj godini smo imali predmete vezane za crtanje i slikanje, dok sada savladavamo osnove krojenja, šivenja i modeling. Naravno, zbog pandemije se mnogo toga odvija onlajn, ali postoje stvari koje se ne mogu raditi od kuće. Na klasi nas je dvanaestoro, pa se organizujemo u manje grupe i tako pohađamo časove ‒ priča nam Vila i dodaje da joj je žao što zbog situacije sa koronom njena generacija propušta druženja koja su nezaboravna stavka studentskog života. No, svakodnevno su na vezi preko Zooma ili neke druge aplikacije.

‒ Umetnički sam tip, odmalena me je najviše zanimalo crtanje. Moji roditelji su to rano primetili, bili su svesni da se u većini školskih predmeta neću pronaći. Čekali su da dođe vreme za studije i da napokon počnem da se bavim stvarima koje mi dozvoljavaju da se izrazim onako kako želim. Mama mi je i pronašla fakultet na kom trenutno studiram. Uvek me je podržavala. Savetovala me je da budem svoja i slobodna. Htela je da se bavim onim što me čini srećnom, a to što sam izabrala da se bavim dizajnom naročito joj je prijalo. Radovala se što je prenela na mene ljubav za umetnost i modu.

Brend koji u narednim godinama planira da razvija nazvala je Avangarda.

- Planiram samostalnu reviju koja će biti veliko iznenađenje. Pola kolekcije je već gotovo, ali imam još mnogo posla. Samo ću nagovestiti da nije reč o sportskoj odeći. O tom-potom. Nadam se da ću do tada nagovoriti Lava da se pojavi na pisti, ali ne u odelu i kravati. (smeh) Mama je znala da planiram reviju, puno mi je pomogla. Bila bi veoma ponosna.

