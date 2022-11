Bioskop i kokice: Porodica Maje Nikolić u izlasku, sin preslikan otac, ćerka kao med (foto)

Porodica Maje Nikolić trudi se da svaki slobodan trenutak provodi zajedno, pa posle napornog radnog dana voditeljka i njen suprug Aleksandar sina Darka ćerke Teeu i Tiju vole da izvedu u šetnju, na večeru ili u bioskop.

ATA Images

Tako se porodica Maje Nikolić sinoć pojavila i na premijeri filma "Vera", a njihovo dobro raspoloženje širilo se na ljude oko njih neverovatnom brzinom. Maja je u društvu ćerke i sina blistala do sreće i po ko zna koji put povrdila da joj je porodica ispred svega. Boško Karanović

- Od momenta kada dobijemo decu, život gledamo kroz tu prizmu da njima bude dobro, da oni budu bezbedni, srećni i radosni, od tog trenutka, to postaju najvažnije stvari u životu. Mi nemamo dovoljno vremena da krenem da nabrajam čega se sve kao roditelj plašim (smeh). Isto tako se trudim da strahove držim za sebe i da ne dozvolim da moji strahovi na bilo koji način opterećuju moju decu i da ih koče. To nikako ne bih volela. Na meni je da se plašim, ali to je moje. Na meni je da brinem i to je moje. Na meni je da ih zaštitim koliko god mogu, da ih pustim da slobodno lete i žive svoj život - priznala je nedavno Maja, koja punih dvadeset godina uživa u prelepom braku sa suprugom. Boško Karanović