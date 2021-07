Kao grom iz vedra neba: Svi pričaju o najnovijoj fotografiji Maje Nikolić! Kakav frajer!

Suprug Maje Nikolić njen je najveći životni oslonac

„Ljubavi moja, samo ovako, uvek i zauvek“, poručuje Maja Nikolić uz fotografiju na kojoj je u zagrljaju supruga Aleksandra Nikolića, kome je javno čestitala rođendan.

Žena koja važi za jedno od najlepših televizijskih lica u srećnom braku uživa već dve decenije. Između Maje i Aleksandra rodila se ljubav na prvi pogled, a poznata je anegdota da su se upoznali u avionu, na letu za Atinu.

Bilo je to davne 1998. godine, i od tada se nisu razdvajili.

Suprug poznate voditeljke po profesiji je ekonomista i važi za uspešnog preduzetnika. Bio je vlasnik radnje „Foto Toni“, a u njegovoj biografiji stoji da se od 2006. bavi poslovnim konsaltingom. Maja i Aleksandar imaju troje dece: ćerke Teu i Tiju i sina Darka. Oni koji privatno poznaju Nikoliće kažu da su najbolji primer skladne i srećne porodice, na koju bi svako mogao da se ugleda.

‒ Suprug me nikada nije kočio, uvek je bio samo vetar u leđa. Možda je i to odgovor na pitanje kakav je on muškarac. Svih ovih godina sam se nadala i trudila da i ja budem baš takva žena ‒ poručila je Maja u jednom intervjuu.