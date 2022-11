Nekada su bili najbolji prijatelji, a danas... Istina o odnosu Novaka i Ane, nekadašnja teniserka konačno progovorila

Ana Ivanović i Novak Đoković u ovakvom su odnosu

O odnosu Ane Ivanović i Novaka Đokovića dugo se spekulisalo. Nekadašnji najbolji prijatelji znaju se od malih nogu, a glasine da su se udaljili počele su da kruže posle Novakove svadbe na kojoj Ana nije bila. Takođe, kada je Ana izgovarala sudbonosno “da”, Novaka nije bilo na vidiku.

Getty images

Prilikom gostovanja u emisiji “Kec na jedanaest” Ana je odlučila da progovori o svom kolegi i time je mnogima razjasnila misteriju o njihovom odnosu.

Kec na jedanaest

- Mislim da je ono što je on postigao zaista neverovatno! On je definitivno najbolji igrač u istoriji. On je toliko dugo u vrhu. I Rodžer i Rafa su imali oscilacije, ali Nole je u vrhu - rekla je Ana i dodala:

Kec na jedanaest

- Poslednje dve godine nije lako zbog korone, manje se igralo i to sve je imalo uticaja na njegovu igru, ali to je prolazno.