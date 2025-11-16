O tome da su Ana Ivanović i Novak Đoković u svađi, u medijima, kako domaćim, tako i stranim, svašta se moglo pročitati poslednjih godina. Međutim, kako se ni jedno ni drugo nikada po tom pitanju nisu oglašavali za medije, vatra oko njihovog sukoba bivala je sve veća.
Pročitajte Razočarala si, više ga ne poznaješ, zašto ćutiš: Ana Ivanović na žestokom udaru Novakovih fanova
Nekadašnji najbolji prijatelji znaju se od malih nogu, a glasine da su se udaljili počele su da kruže posle Novakove svadbe na kojoj Ana nije bila. Takođe, kada je Ana izgovarala sudbonosno “da”, Novaka nije bilo na vidiku. Prilikom gostovanja u emisiji “Kec na jedanaest” pre tri gdoine Ana je odlučila da progovori o svom kolegi i time je mnogima razjasnila misteriju o njihovom odnosu.
- Mislim da je ono što je on postigao zaista neverovatno! On je definitivno najbolji igrač u istoriji. On je toliko dugo u vrhu. I Rodžer i Rafa su imali oscilacije, ali Nole je u vrhu. Poslednje dve godine nije lako zbog korone, manje se igralo i to sve je imalo uticaja na njegovu igru, ali to je prolazno - rekla je Ana 2022. godine, ali je i posle toga nikada nismo videli u blizini nekadašnjeg velikog prijatelja.
A onda su im se putevi sinoć ukrstili i to baš u Beogradu, na jednom slavlju, gde su sedeli tik jedno pored drugog. Igrali su zajedno, smejali se, pevali, baš kao da 10 godina nije prošlo. Uostalom, pogledajte i sami video koji je ekskluzivno snimio Blic pogledajte OVDE. Sigurno smo da će vam zaista biti jasno da su Ana Ivanović i Novak Đoković pravi drugari.
