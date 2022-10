Bloom Tatarinov je nestvaran: Sin Maje Šuput ima 19 meseci i frizuru kakvu na dečaku nikada niste videli (foto)

Sin Maje Šuput i Nenada Tatarinova od kada je došao na svet predodređen je da bude poseban, drugačiji i svoj. Ponosni roditelji u martu 2021. godine svom tek rođenom sinu dali su ime Bloom.

Komentara je bilo dosta, ali hrvatska pevačica je nekoliko dana pre porođaja poručila samo jedno:

- Strana imena. To čak nije tajna. Jednostavno me domaće ime ne interesuje. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve, tako da ćemo uz njegovo prezime dodati neko moćno ime. A ne kad dođemo negde i moj muž onako kaže: "Nenad." Pa zašto? Tako lep čovek s takvim imenom. Smatram da imenom obeležiš to detetovo razdoblje, tinejdžersko, školsko, kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad deca više nisu normalna, tuku se. Zamisli da dam detetu neko ime da ga uvalim u probleme, pa da mi celi život govori: "Jesi li morala?".

I tako je dečak dobio ime Bloom koje mu zaista i pristaje.

Uvek sjajno stilizovan Bloom oduševljala na svakom koraku, a njegova mama trudi se da bude najoriginalniji dečak na svetu. Tome doprinosi i moderna i pomalo nesvakidašnja frizura.

Duga kosa, lokne, vezan rep složićete se, Bloom je kao med.