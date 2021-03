Maja Šuput pokazala sina: Upoznajte ljubav mog života (foto)

Sin Maje Šuput na svet je stigao 17. marta ove godine. Pevačica je dugo iščekivala momenat kada će zagrliti svoje prvo dete koje je dobila u braku sa Nenadom Tatarinovim, a sreću želi da podeli sa čitavim svetom.

Ata Images

Porodica popularne pevačice je presrećna, Maja se porodila u Petrovoj bolnici u Zagrebu. Porođaj je protekao u najboljm redu, a Nenadov i Majin prvi sin na svet je stigao carskim rezom.

Ponosni roditelji nisu još otkrili kako će im se zvati prvorođi sin, ali pevačica nije mogla a da sina ne predstavi javnosti. Naime, ona je na svom Instagram profilu podelila fotografiju dečaka uz opis:

- Ovaj mali stisak njegove ruke od prve sekunde je najčarobniji trenutak koji ću pamtiti i čuvati do zauvek. Moja najveća ljubav, moj život, moje sve - emotivna je bila Maja.

Još nije otkriveno kako se mlađi Tatarinov zove, a pevačica i njen partner su nedavno sa pratiteljima na Instagramu podelili kako su mu odabrali ime.

- Strana imena. To čak nije tajna. Jednostavno me domaće ne interesuje. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve, tako da ćemo uz njegovo prezime dodati neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže: "Nenad." Pa zašto? Tako lep čovek s takvim imenom. Smatram da imenom obeležiš to detetovo razdoblje, tinejdžersko, školsko, kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad deca više nisu normalna, tuku se. Zamisli da dam detetu neko ime da ga uvalim u probleme, pa da mi celi život govori: "Jesi li morala?" - rekla je Maja u razgovoru za "In magazin", a njen odgovor pokrenuo je brojne reakcije na društvenim mrežama.