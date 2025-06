Samo što se razveo od Maje Šuput, Nenad na Instagramu šokirao! Moja žena je...

Maja Šuput (45) i Nenad Tatarinov (42) stavili su tačku na svoj šestogodišnji brak. Vest je zatekla celokupan region, ali ne i pevačicu koja je o razvodu ćutala. Sada su i zvanično razvedeni, a ljubav se ugasila.

- Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili da krenemo svako svojim, no i dalje živimo u porodičnom okruženju. Razvod je već neko vreme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vreme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu ‘hvala ti na svemu i srećno dalje‘. Iz ove ljubavi ostaje milion prelepih uspomena i ono najvažnije – naše dete zbog kojeg zauvek ostajemo tim.

On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno učestvujemo u svakodnevnom životu. I dalje smo porodica – samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dete raste srećno i voljeno. Upravo zbog maloletnog deteta na ovu temu nismo, niti ćemo davati izjave. Molimo za poštovanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. S ljubavlju i osmehom - napisala je Maja na svom Instagramu jutros.

Maja Šuput i Nenad Tatarinov upoznali su se 2017. godine i bili dve godine u vezi pre braka, u koji su stupili 2019. na intimnoj ceremoniji u Istri. Dve godine kasnije postali su roditelji sina Blooma. Maja i njen tri godine mlađi, sada već bivši suprug, važili su za jedan od najskladnijih brakova hrvatske scene.

Pevačica je često na društvenim mrežama objavljivala njihove zajedničke fotke i trenutke porodične idile i naglašavala koliko je Nenad bio njena podrška u svemu. Svojevremeno, pevačica je otkrila i da je od prvog dana znala da je Nenad njena srodna duša, pa je proširenje porodice, došlo kao ostvarenje sna.

- Žena u mojim godinama tačno zna šta želi, a još više zna šta ne želi! Tako da je meni bilo vrlo jednostavno. Jako smo se brzo našli, a on je bio vrlo brz i ekspeditivan po tom pitanju! To je bilo to, moje je - govorila je na početku njihove veze Maja, koja je u brak stupila sa 39. godina.

Ipak, šest godina kasnije ljubav se ugaslila, i svako je krenuo svojim putem. Međutim, opis na Nenadovom Instagram profilu i dalje je isti. Tu piše da je njegov sin Bloom, a supruga i dalje Maja Šuput. Instagram