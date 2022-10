Preslatka porodica: Lena Kovačević konačno u javnosti sa suprugom i sinovima (foto)

Muž Lene Kovačević Veljko Brčin ne bavi se javnim poslom i samim tim naša uspešna umetnica smatra da on ne treba medijski da se eksponira. Poštuje njegovu privatnost baš kao što to čini njen otac Dušan Kovačević kada je njena majka Nada u pitanju.

‒ Davno sam odlučila da porodicu ne ističem u javnosti jer živim sa partnerom koji nema veze sa javnim poslom. Kao što moja majka nije bila deo javne scene, tako ni ja nisam mislila da on treba da bude deo javne scene, niti je on to želeo. Da je želeo, on bi se bavio nekim ovakvim poslom. Dok neće da propeva onda ništa ‒ našalila se jednom prilikom Lena i ostala dosledna svom stavu.

Muž Lene Kovačević njena je najveća podrška, pa često zajedno putuju, a kada im se ukaže prilika, povedu i sinove Teodora i Vuka. Porodica Lene Kovačević ovih dana uživala je u poslednjim trzajima leta na Kipru.

Po povratku u Beograd na aerodromu su ih iznenadili fotografi koji su prvi put zajedno na okupu uslikali srećnu i raspoloženu porodicu Brčin.

Lena je zaista bila iznenađena, ali je osmehom potvrdila da je sve ovo deo javnog života kome ona od rođenja pripada.