Ko je tajanstveni suprug Lene Kovačević i zašto ga pevačica skriva od očiju javnosti?

Muž Lene Kovačević ne voli javno da se eksponira

Iako su gotovo deceniju u skladnom braku u kome su dobili dva sina, Vuka i Teodora, muž Lene Kovačević, Veljko Brčin, za domaću javnost i dalje je misterija. Budući da je Veljko izrazio želju da se ne eksponira pred kamerama i da želi da ostane nepoznat, Lena ovu njegovu odluku poštuje i ima potpuno razumevanje:

- Moj otac, iako se bavi čime se bavi, nikad nije bio veliki ljubitelj crvenog tepiha, premijere, koktela... Imam rođenog brata. Mnogo ljudi ne zna da imam brata, a mnogo sam ponosna i mnogo ga volim... Nikad ga ništa vezano za ovo čime se ja bavim nije zanimalo, tako da sam okružena muškarcima koji uopšte nisu da se slikaju i sve to... Tako da, kad sam srela supruga meni je to bilo potpuno prirodno. Nikad ga nisam forsirala. Ima mesta gde ja nastupam, pa on dođe, ali on je nastavak te moje muške loze koja je skromna - rekla je Lena, prenosi „Puls“.

Veljko koji je po struci farmaceut, danas je uspešan biznismen, a o njemu Lena retko govori. Ipak, jednom prilikom je otkrila da je njihov susret bio slučajan, ali sudbonosan:

- Kao što to obično bude, upoznali smo se slučajno - izjavila je Lena za „Puls“.