Pričaju da ga krije, Lena Kovačević prvi put o suprugu: Upoznavanje sa njim promenilo je potpuno moj život

Suprug Lene Kovačević, Veljko Brčin, godinama je prava enigma za javnost, uprkos činjenici da su zajedno duže od decenije i po. Milos Tesic / ATAImages

Jedna od naših najlepših pevačica rado se odaziva pozivima da gostuje u emisijama i na društvenim događajima, ali retko kad se može videti u društvu svoje “jače polovine”.

- Moj suprug nije javna ličnost, nikada to nije želeo da postane. Nije muzičar, a nije čak ni umetnik, ali voli umetnost – rekla je svojevremeno.

Upućeni kažu da je suprug Lene Kovačević po obrazovanju farmaceut, istovremeno je i uspešan biznismen. Bračni par je 2012. godine dobio sina Vuka, a tri godine kanije i Teodora.

Sada je po prvi put džez pevačica progovorila o sreći koju je pronašla sasvim slučajno pre 16 godina kada je upoznala Veljka, te i kako je baš to upoznavanje potpuno promenilo tok njenog života.

- Mi smo zajedno evo sad 16 godina, i to je neverovatno jer je to bukvalno prošlo kao 1,6 dana. Mi smo se, u stvari, sreli u trenutku koji je za mene stvarno bio preloman, jer da sam da sam otišla u taj Njujork, verovatno bi sve bilo drugačije.

On je već bio jako vezan poslom ovde - započela je pevačica priču o upoznavanju sa suprugom, dodajući da je u isti mah zaista želela da bude blizu i roditelja. Milos Tesic / ATAImages

- Mama će se 10 godina kasnije jako razboleti, i tih 10 godina koje smo proživeli su za mene nešto najvrednije. To što sam mogla da budem sa njom kroz njenu bolest do poslednjeg dana i što sam slušala svoje srce, za mene je bila prava odluka - ispričala je Lena.

Lepa pevačica je potom otkrila i kako ju je suprug osvojio, odnosno, na šta je "pala":

- Imamo sličnosti ali i velike suprotnosti, kao minus i plus smo. Ne moramo da imamo sva zajednička interesovanja, ali neki pogled na svet, vrednosti - to mora, i to da se vidimo zajedno u budućnosti - objasnila je.

- Ispalo je da krijem supruga od javnosti, ali ja mislim da stvari koje su samo naše, ako želimo da ostanu samo naše, treba da ostanu - zaključila je na kraju.