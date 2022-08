Oklevala je da prihvati ulogu u Brilijantinu, ali on je hteo samo nju: Evo ko je zaslužan što je Olivija Njutn Džon igrala Sendi

Olivija Njutn Džon će ostati upamćena po ulozi Sendi

Juče je svet obišla tužna vest da je preminula glumica i pevačica Olivija Njutn Džon u 73. godini, a film koji ju je proslavio bio je “Brilijantin”. Međutim, iako je uloga Sendi Olson u pomenutom filmu vinula u zvezde, malo je falilo da glumica ne prihvati prihvati ovu rolu, prenosi magazin “People”.

Hellomagazin

- Bila je divna, divna osoba - rekao je direktor kastinga “Brilijantina” Džoel Turm, dodajući da je cela ekipa ovog filma bila bliska.

Profimedia

- Bilo je to neverovatno filmsko iskustvo za sve, dodao je.

Turm se prisetio kako je Olivija dobila ulogu Sendi, devojku Denija kojeg je igrao Džon Travolta u kultnom filmskom ostvarenju.

Hellomagazin

- Džon je već bio odabran za Denija, pitao me je: “Šta misliš o Oliviji? Rekao sam da je ona divna, a Travolta je nastavio: “Šta misliš o njoj za Sendi? To je sjajna ideja. Čim je to Džon rekao, čim je on nju želeo, zaustavio sam svaku potragu.