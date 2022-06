Milica Pavlović progovorila o vezi i raskidu sa Saveljićem: Viđali smo se u četiri zida, krili smo se kao da sam sa serijskim ubicom

Bivši dečko Milice Pavlović je zgodni vaterpolista

Poznato je da pevačica Milica Pavlović ne voli da priča o svom ljubavnom životu, ali je u sinoćnjem gostovanju u emisiji Amidži šou konačno otkrila publici ko joj je bivši dečko.

Atraktivna pevačica dugo je krila vezu sa vaterpolistom Nikolasom Saveljićem, sa kojim je nedavno raskinula. Sada je prvi put javno govorila o njihovoj ljubavnoj priči, kao i o tome zašto su se rastali.

- Imali smo lepu ljubavnu priču. Bili smo godinu i po dana zajedno. On dečko živi na drugom kontinentu, u Americi je, bavi se vaterpolom, završio je koledž...Bilo je prepreka, muke, vremenska razlika, pa je bila korona, ne možeš da putuješ, pa kad dođe vidimo se u Crnoj Gori...Ne znam zašto sam to toliko krila kao da sam se zabavljala sa oženjenim čovekom ili sa serijskim ubicom...Krili smo se kao ajmo u stan, sve u četiri zida...Mi nismo raskinuli zato što je on mene ili ja njega malo volela u tom momentu, već zato što je čovek na drugom kontinentu i u tom momentu nije bilo moguće da nastavimo...Mi smo u dobrim odnosima. Pozdrav za njega. On verovatno ne veruje i misli da sanja ako gleda ovu emisiju - rekla je Milica.