Zašto si toliko opterećena pokazivanjem vile: Đinu Džinović napali na Instagramu, ona im jednom rečenicom zapušila usta

Đina Džinović na udaru provokativnih pitanja - Zašto si toliko opterećena materijalnim

Lepa ćerka Harisa i Meline Džinović prava je zvezda Instagrama. Iako se legendarnom pevaču baš i ne dopada način na koji se osamnaestogodišnja Đina eksponira, priznata kreatorka nema ništa protiv njenih aktivnosti u virtuelnom svetu. Ali, pratioci na društvenim mrežama umeju da budu surovi, pa i da postavljaju provokativna pitanja...

Instagram

“Zašto si toliko utripovana materijalnim stvarima i pokazivanjem vile?”, pitali su Đinu u nedavnom Q&A “intervjuu” na Instagramu. No, imala je spreman odgovor:

- Ja smatram da nisam, možda grešim... Veoma sam srećna što imam ovakve roditelje, a isto tako smatram da ne bih mogla da se bavim ovim poslom (TikTok, Instagram - ne smatram da je to posao, ali ne znam kako drugačije da se izrazim), kad bih samo snimala glavu na beloj pozadini. Ja snimam svoje aktivnosti tokom dana, gde idem, s kim, kako sam se obukla... I to vas privlači da me “zapratite”. Snimala ili ne, opet ću se tako obući, opet ću tu i tu izaći, tako moj život zapravo izgleda. Veoma sam zahvalna na svemu, videli vi to ili ne, naravno da cenim i delim ono što imam, da pomažem životinjama i deci, novčano ili u nekim drugim formama. Takve stvari se ne kače, jer šalju pogrešnu poruku i ne rade se da bi se objavljivale – objasnila je Đina.

Miloš Nadaždin

- Imam sreću da moji roditelji mogu i žele da mi priušte finije stvari, ali to ne zloupotrebljavam . Na primer, osim patika i tri tašne koje posedujem, 99 odsto stvari je iz Zare. To mi odgovara, sama raspolažem svojim mogućnostima, i draže mi je da za iste pare uzmem sedam top stvari u Zari, nego markirane pantalone koje ću jednom obući.