Ćerka Harisa Džinovića nova zvezda društvenih mreža: Mama se baš protivila, a tata je rekao „Udri, sine“!

Ćerka Harisa Džinovića nova zvezda društvenih mreža

Melina i Haris Džinović, dobro je poznato, imaju dvoje dece: ćerku Đinu i sina Kana. Iako u intervjuima rado govore o svojoj deci, do sada se porodično nisu slikali ni za jedan magazin. Za razliku od šesnaestogodišnjeg Kana, koji ne pokazuje želju da se eksponira u javnosti, njegova godinu dana starija sestra poslednjih meseci osvaja „Instagram“ i „Tik Tok“.

U intervjuu koji je nedavno dala za televiziju „Red“, Đina je otvoreno pričala o tome kako se zainteresovala za društvene mreže, šta o tome kažu njeni roditelji, a otkrila je ponešto i o svojoj dvogodišnjoj romansi sa fudbalerom „Crvene zvezde“ Andrejom Đurićem.

- Kako se ponašam na 'TikToku', tako se ponašam i uživo. To sam ja - kaže mlada influenserka koja je sebi postavila za cilj da vršnjake edukuje o zdravom načinu ishrane, treninzima, ali često priča i o svojoj ljubavi.

U postovima, primetno je, nema njenih roditelja Meline i Harisa.

- Ponosna sam što nikada nisam tražila od njih da se snimamo zajedno, kako bi mi to donelo neku dodatnu popularnost. Htela sam da sama nešto pokušam, pa ako ide – ide. Na početku me nisu podržavali jer je baš u to vreme škola krenula sa onlajn nastavom. Mama je baš bila protiv, nije želela da se eksponiram. Ona je, inače, po tom pitanju malo povučena. Tata je rekao: „Udri, sine!“ (smeh)

Mirko Tabašević

Ćerka uspešne modne kreatorke i muzičke zvezde ne želi da krene stopama roditelja. Priznaje da razmišlja o advokaturi.

- Imam talenta za pevanje, ali previše se stidim da bih nastupala. Tata me nikad nije čuo. Ipak je on Haris Džinović, vrhunski u svom poslu već četrdeset godina. I sad ja, kao, treba njemu nešto da otpevam. (smeh) Verujem da bi mi bio podrška kada bih izabrala taj put. Generalno, uvek je bio uz mene.

- Tata je obavešten bukvalno o svemu što mi se dešava, ja njemu čak i tračeve pričam - iskrena je Đina.

- Kad sam bila mala, znao je sve moje simpatije po imenu. I danas, ako se desi da krenem da se vidim sa nekim od tih drugara, on me pita je l' to onaj u kog si bila zaljubljena u šestom razredu? (smeh)

Već dve godine Đina je u vezi sa fudbalerom „Crvene zvezde“ Andrejom Đurićem.

- Mama ga je upoznala na našem prvom dejtu. Bilo je presmešno. Izašli smo da se prošetamo, ali je bilo vrlo hladno, pa smo odlučili da odemo u bioskop. Baš u tom trenutku zove me mama i kaže: “Tetka i ja idemo u bioskop. Hoćeš li sa nama?” Pitala sam je da li i dečko može sa nama. Naravno da može. Kada ga je videla, šokirala se. Pošto je visok skoro dva metra mislila je da je stariji, iako smo vršnjaci. Skoro da mu je tražila ličnu kartu na uvid. Eto, već dve godine smo zajedno i jako nam je lepo - zaključila je Đina Džinović.