Lena i Nikola njen su najveći uspeh, Konstrakta prvi put otvoreno o odnosu s decom: Plaši me samo jedno...

Konstraktina deca već su velika, Ana progovorila o roditeljstvu

Ovogodišnji Eurosong nesumnjivo je obeležen nezapamćenom euforijom koja je pratila nastup naše predstavnice. Ana Đurić Konstrakta zauzela je visoko peto mesto i svojim fantastičnim performansom osvojila srca publike.

Po povratku u Beograd konačno se okrenula svakodnevici, a deo svog privatnog sveta otkrila nam je u emisiji „TV lica kao sav normalan svet“.

youtube printscreen

Članica grupe „Zemlja gruva“ od 2009. godine u skladnom je braku sa arhitektom Milanom Đurićem sa kojim ima ćerku Lenu i sina Nikolu. Na pitanje Tanje Peternek Aleksić čega se plaši sada kada joj deca stasavaju Ana je odgovorila:

‒ Plašim se nestanka komunikacije, da ja više ne budem adresa na koju se obraćaju kad ih nešto muči, ali mislim da je moja bojazan suvišna. Veoma mi je stalo da nikada ne izgube osećaj da mi se obrate.

Facebook

Vlasnica hita „In corpore sano“ otkrila je ponešto i o Leninom i Nikolinom muzičkom ukusu.

‒ Ne mislim da je to nešto što može da se nametne ili nauči. Puštam ih da sami biraju. Suprug i ja slušamo nešto svoje, oni to čuju... Nikola je besomučno slušao hip-hop, sad je prešao na metal, sutra će ne znam gde... Sami biraju i mislim da je tako najbolje, to nije stvar koja može da se nametne.