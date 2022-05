Konstrakta konačno otkrila koja je tajna njene zdrave kose: Nude mi se velike pare za nešto za šta nisam sigurna da je opravdano

Konstraktina tajna zdrave kose je jednostavnija nego što mislite

Koja li je tajna zdrave kose Ane Đurić Konstrakte, koja li je tajna? Na ovo, ali i mnoga druga pitanja, ovogodišnja predstavnica Srbije na Pesmi Evrovizije odgovarala je hrvatskom novinaru Aleksandru Stankoviću u emisiji „Nedeljom u dva“.

‒ I onda kad su kritične situacije kao ova sad, ja operem šiške i frizura je gotova. Šiške štede vreme – našalila se Konstrakta na početku emisije.

Nedeljom u 2 printscreen

Na pitanje koliko joj se život promenio otkad uživa status zvezde ispričala je:

‒ U muzici sam dosta godina i ovaj tretman je znatno drugačiji. Odjednom, meni se daje ovo, daje mi se ruka, nose mi stvari... I to je ono što me na neki način muči. Tu spadaju i šamponi. Nude se velike pare za nešto za šta nisam sigurna da je opravdano. Pet hiljada evra, deset, 'ajde snimi ovo za dvadeset. I mislim da to nekako nije u redu. Ja još nisam počela da zarađujem na taj način, možda u nekom trenutku hoću, ali to je nešto što me muči, ceo taj „advertising“ i koliko se novca tu troši.