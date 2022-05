Prva supruga Irfana Mensura bila je prelepa manekenka, očarala je svet (foto)

Prva supruga Irfana Mensura bila je Ljiljana

„Odgajam tri sina – svog, njenog i našeg“, izjavio je Irfan Mensur u vreme dok je bio oženjen Srnom Lango. Pre nego što je upoznala Irfana glumica je dobila Aleksu, Irfan Filipa, a zajedno imaju Pavla, koji je krenuo profesionalnim stopama roditelja.

Filip Mensur rođen je 1985. godine u braku Irfana Mensura i Ljiljane Perović, jedne od najlepših i najpopularnijih manekenki nekadašnje Jugoslavije.

‒ Udala sam se iz velike ljubavi. Bila sam zaljubljena u Irfana, a verujem i on u mene, i malo je bilo razuma u našoj odluci da se venčamo. Bili smo mladi – on je imao 24, a ja godinu manje. Samo mi je bilo važno da budem sa njim, ma u kom obliku to bilo. Iz tog braka ne nosim nikakva negativna iskustva. Ipak, mislim da bi nam bilo bolje da smo se nekoliko godina zabavljali, pa tek onda venčali. Bili smo nezreli i kada smo odlučili da uđemo u brak i da se razvedemo. Sve je bilo na prečac. Da smo oboje malo spustili loptu, ubeđena sam da bismo i danas bili zajedno ‒ izjavila je 2008. godine Ljiljana Perović.

Slično viđenje ima i Irfan. Na pitanje, zašto je propao njegov prvi brak, odgovorio je:

‒ Zato što ni ona ni ja nismo dobro razumeli šta brak zapravo znači. Nije tu bilo nikakvog sukoba. Jednostavno, oboje smo shvatili da bi svako od nas trebalo da krene u život novim putem, a da će naš sin Filip nesmetano da raste i uz mene, i uz nju, jer nismo postavili ograničenja u smislu bavljenja detetom. Delili smo ga onako kako je Filip hteo.