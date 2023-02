Niko srećniji od sina Pavla! Deset godina posle razvoda Srna Lango i Irfan Mensur ponovo zajedno FOTO

Irfan Mensur i Srna Lango zajedno na premijeri

Ništa ne može da ujedini bivše supružnike posle razvoda kao zajedničko dete. Još ako je to dete krenulo njihovim profesionalnim putem i u startu nagovestilo da će taj posao raditi na najvišem nivou, eto razloga za sreću.

Srna Lango i Irfan Mensur razveli su se pre deset godina, ali su ostali u odličnim odnosima. O tome najbolje govori zajednički dolazak na premijeru filma “Usekovanje”, u kojem njihov sin Pavle Mensur tumači glavnu ulogu.

- Ja nisam znao ništa o filmu, nisam znao ništa o njegovoj ulozi. Nas dvojica o tome ne razgovaramo, imamo takav dogovor da on ide svojim putem, sa svojim talentima i osećanjima. Kada je film bio gotov, Pavle je ušao u montažnu sobu i zatekao me kako plačem, kako ridam, jer sam shvatio da je uradio nešto što ja nisam mogao da shvatim dugo. Njemu je Bog dao nešto što meni nije. Ja sam morao da učim i naučim da bih stigao dokle sam stigao, a on će, ako ga onaj gore bude gledao i dalje napraviti jednu pristojnu karijeru - izjavio je Irfan Mensur nakon premijere, ne krijući ponos zbog još jedne uspeha svog naslednika.