Dani strepnje i neizvesnosti: Bivša Žena Irfana Mensura doživela težak moždani udar

Bivša Žena Irfana Mensura doživela težak moždani udar

Dok je bio oženjen koleginicom Srnom Lango, Irfan Mensur je govorio: “Odgajam tri sina, svog, njenog i našeg”.

Pre nego što su otpočeli svoju ljubavnu priču, Srna je dobila Aleksu, Irfan Filipa, a zajedno imaju Pavla, koji je krenuo profesionalnim putem roditelja.

Mirko Tabašević

Filip Mensur rođen je 1985. godine u braku Irfana Mensura i Ljiljane Perović, jedne od najlepših i najpopularnijih manekenki nekadašnje Jugoslavije.

Fatalna Beograđanka danas ima 70 godina. Sredinom decembra doživela je moždani udar, zbog čega je odmah primljena u bolnicu “Sveti Sava”. Kako je pre toga njeno zdravlje bilo narušeno drugom bolešću, medicinski tim uložio je maksimalan napor ne bi li je stabilizovao, a zatim i rehabilitovao. Sve vreme pored njene bolničke postelje bili su sin Filip i bivši suprug. Uz njihovu pomoć i podršku, Ljiljanino stanje se znatno popravilo, pa je nedavno otpuštena na kućno lečenje, piše magazin Gloria.

Miloš Nadaždin

‒ Udala sam se iz velike ljubavi. Bila sam zaljubljena u Irfana, a verujem i on u mene, i malo je bilo razuma u našoj odluci da se venčamo. Bili smo mladi, on je imao 24, a ja godinu manje. Samo mi je bilo važno da budem sa njim, ma u kom obliku to bilo. Iz tog braka ne nosim nikakva negativna iskustva. Ipak, mislim da bi nam bilo bolje da smo se nekoliko godina zabavljali, pa tek onda venčali. Bili smo nezreli i kada smo odlučili da uđemo u brak i da se razvedemo. Sve je bilo na prečac. Da smo oboje malo spustili loptu, ubeđena sam da bismo i danas bili zajedno ‒ izjavila je 2008. godine Ljiljana Perović.

Nada

Ljiljana se posle Irfana više nije udavala. Nije joj bilo lako da istraje u neprekidnoj borbi za samostalnost jer su oko nje uvek bili dominantni muškarci.

- Verovatno sam zbog te želje da budem svoja i ostala sama. Kad se neko venča, uz određene napore može u izvesnoj meri da zadrži samostalnost, ali kad se tu pojavi i dete, stvari postaju sasvim drugačije. Zbog toga, otkad sam se prvi put razvela, nisam se više udavala. Živela sam sama sa svojim i Irfanovim sinom Filipom, što je povremeno bivalo veoma teško. Ipak, nisam ostala ni sa jednim od muškaraca s kojima sam bila u vezi - ispričala je jednom prilikom bivša žena Irfana Mensura.

Mirko Tabašević

Pošto je jedan zdravstveni problem uspešno sanirala, Ljiljana ima sve preduslove da se i sa drugim uspešno nosi. U tome će joj, kao do sada, najviše pomoći sin Filip i bivši suprug Irfan Mensur.