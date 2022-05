Ni sva blaga ovog sveta neće je vratiti, smrt Milici Pavlović otela najdragocenije: Bolest je uzela maha, nije me prepoznala

Baka Milice Pavlović zauvek ju je napustila

Milica Pavlović juče je ostala bez bake Rade, za koju je bila neizmerno vezana, budući da ju je ona, uz dedu Vladimira, odgajila.

Pre samo mesec dana, za Uskrs, pevačica je dala intervju za „Story“, a tom prilikom napravila je i poslednje zajedničke fotografije sa bakom, koja je kraj života dočekala u gerontološkom centru, budući da joj je zbog Alchajmerove bolesti bila potrebna konstantna medicinska pažnja.

Mina Dishlenkovich

‒ Bolest je uzela maha. Srce i duša me bole zbog toga što me moja baka ne prepoznaje. Ona je moje zlato, moja duša, moje sve na svetu i mnogo je strašno kada prilikom svakog viđanja sa njom moram da se iznova upoznajem i pokušavam da je podsetim ko sam. Da sam ja ćerka njenog sina, njena unuka. Njena Milica. Njena pevačica. Ali onda kada me prepozna, kad se seti, to je neprocenjivo i ne mogu da opišem taj osećaj kako me ljubi, grli... Svaka reč koju mi uputi za mene je velika kao univerzum ‒ ispričala je tom prilikom Milica.

Baka Milice Pavlović imala je izuzetno težak život

Baka Rada, koja je Milicu naučila životnim vrednostima, imala je tešku sudbinu.

‒ Moja baka je za mene primer jedne neverovatno snažne, poštene i najdivnije žene na svetu. Njena životna priča je veoma dirljiva. Kao mlada bila je sluga u bogataškoj kući i radila je samo za hleb i vodu, ali je to nije napravilo lošom i pokvarenom osobom, već ju je naučilo da ceni prave vrednosti i sve što dobije od života. Često mi kaže da sam ja njoj poklon s neba zbog svega što je preživela u mladosti, te da joj je život mojim uspehom vratio i nagradio je za sve što je propatila.

Mina Dishlenkovich

Pre godinu dana Milica je ostala i bez dede Vladimira.

‒ Dok je deka bio živ, njih dvoje su bili zajedno u Bunibrodu i bila sam mnogo bezbrižnija. Znala sam da su zajedno, koliko se vole, koliko ne mogu jedno bez drugog i zbog toga sam bila mirna i spokojna. Posle smrti dede, koji je bio moja najveća podrška i oslonac cele naše porodice, ništa više nije bilo isto. Nisam mogla baku da ostavim samu u našoj porodičnoj kući, već sam je preselila u Beograd.

Tu je i preminula, a unuka je u objavi na Instagramu uputila poslednju poruku: „Mi smo tim, lepotice moja, tim koji pobeđuje. Malo me je samo Dude (moj deda, tvoj Vladimir) zeznuo jer te je pozvao u svoje naručje. #RADA.“