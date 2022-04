Pre 11 godina blistali su od sreće, danas njihov razlaz prate pikantni tračevi: Ovako je Marija Veljković izgledala na svom venčanju (foto)

Venčanje Marije Veljković i danas se pamti

Od prošlog leta piše se o razvodu Marije Veljković, svakih nekoliko nedelja pojavljuju se tekstovi u kojima se imenuje krivac za propast njenog braka, a pravi razlog što više nisu zajedno znaju samo ona i njen bivši suprug Milan Milovanović.

Da su godinama važili za jedan od najskladnijih parova našeg javnog života znali su svi, baš kao i činjenicu da su 25. septembra 2011. blistali od sreće. U vreme kad se nije moglo naslutiti da jednog dana neće biti par, lepa voditeljka je u emisiji „Venčanje od A do DA“ pričala o svom i Milanovom “da”:

- Na samom početku priprema obećala sam da neću dramiti oko detalja, već da ću se potruditi da taj dan bude naš i da bude lepa energija. To mi je bilo najbitnije. Mesto smo birali zajedno, a oboje smo želeli da svadba bude na otvorenom, što podrazumeva veliki rizik kad se venčavate 25. septembra. Međutim, imali smo ludu sreću da je tog dana bilo trideset stepeni. Venčanicu mi je po meri šila Vladanka Celić. Napravila mi je fenomenalnu haljinu, koja je završena dva dana pred svadbu. No, ni zbog toga se uopšte nisam nervirala. Ja sam želela saten, a ona je na prednji deo stavila kristale i – bila je u pravu. To je i logično, kad se zna koliko dugo i uspešno radi taj posao. Želela sam da u Vladankinoj haljini proveden ceo dan, ali je bila jeko teška.

- Crkva Aleksandra Nevskog, gde sam želela da se venčamo, tada se renovirala, pa smo u crkveni brak zakoračili u Ružici. Sećam se sebe u toj divnoj, ogromnoj venčanici, sa velom koji je bio veoma dugačak, kako hodam Kalemegdanom u visokim štiklama, ali lepi smo na slikama. (smeh) Naravno, o plesanju u njoj nije moglo da bude ni govora, pa se na kraju ispostavilo da sam najveći deo dana provela u haljini, koju sam birala misleći da ću je nositi samo dok sečemo tortu.