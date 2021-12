Marija Veljković sa suzama o očima prvi put o razvodu: Konačno sam progovorila, tek mi predstoji borba (video)

Razvod Marije Veljković konačno je potvrđen

Voditeljka Marija Veljković punih pet meseci ne oglašava se povodom pisanja svih domaćih medija da je njenom braku došao kraj. Magazin Story prvi je preneo da je brak dugogodišnje voditeljke kviza „Slagalica“ i njenog supruga, arhitekte Milana Milovanovića, pod znakom pitanja. Povod za tu tvrdnju bila je, osim gradskih tračeva, i činjenica da je Milan „preko noći“ nestao sa porodičnih fotografija.

Razvod Marije Veljković podigao je veliku buru, a voditeljka je po prvi put odliučila da javno progovori i sa suzama u očima kaže sve što je na duši. U svom emotivnom video zapisu, koji je objavila na Jutjub kanalu, Marija je iskreno ispirčala da joj je 2021. godina bila najteža, ali i najlepša godina.

- Ovo je godina kada mi se desio najveći uspon i najveći pad u životu. I to je isti događaj, sigurna sam da znate o čemu pričam. Ne bih mnogo pričala o tome, samo bih navela da mi tek predstoji borba, tek slede rezovi, ali ja moram da ima snage za sve to - iskreno je rekla Marija sa suzama u očima i naglasila da su joj deca najveći smisao života i da zbog njih želi i ima snage da se bori.

- Ja sam konačno u ovoj godini progovorila, zauzela se za sebe, rekla svoje mišljenje, rekla i stala iza toga. Ono što je moj savet svima na ovu temu jeste da ne dozvolite drugima da stavljaju sebe ispred vas. Dakle, cenite sebe, cenite to što jeste svoju posebnost. I nemojte da vam neko kaže da nešto ne možete i da niste sposobni. To vam priča osoba kojoj je to govoreno godinama. Borite se za sebe - zaključila je Marija.

