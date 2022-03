Savršeno srećan čovek: Tri najsjanije medalje Dragutina Topića - Biljana, Angelina i Sofija (foto)

Dragutin Topić zadovoljn svakim segmentom svog bitisanja

Dragutinu Topiću je, slobodno možemo reći, atletika donela najdivnije trenutke, i u profesionalnom, ali i u privatnom životu. Priznati sportista, koji i danas drži juniorski svetski rekord u skoku uvis, učestvovao je na „Olimpijskim igrama“ čak šest puta.

Atletika mu je podarila i životnu ljubav, šest godina mlađu Biljanu, koja se tokom aktivne karijere bavila troskokom, a boje naše zemlje branila je kako na svetskim prvenstvima, tako i na „Olimpijskim igrama“ u Pekingu i Londonu.

Dejan Milićević

‒ Kao svi sportski parovi, upoznali smo se tokom priprema i takmičenja, a „prva iskra“ dogodila se u Makarskoj. Nije me osvojilo to što je uspešan sportista. Bilo je to nešto drugo, nešto lično. Dragutin je neverovatno duhovit, zabavan i pričljiv, a meni prija kad u nečijoj blizini mogu da ćutim. Kad bih počela da nabrajam sve njegove osobine koje mi se sviđaju, tome ne bi bilo kraja ‒ priznala je jednom prilikom Biljana, koja od 2004. godine nosi prezime Topić.

Dragutin Topić ponosni je otac dve ćerke

Uspešan sportski par u braku je dobio dve ćerke, Angelinu i Sofiju, koja je sedam godina mlađa od sestre. Starija devojčica, danas šesnaestogodišnjakinja, krenula je stopama roditelja i već sada nagoveštava da će prevazići njihovu slavu.

‒ Ona je svoja, gradi svoj put i vrlo sam ponosan na to što je takmičarski prevazišla mamu i tatu. Verujem u nju. Imam tu sreću da kao trener radim sa takvim pulenom ‒ pohvalio je Dragutin Angelinu, koja se takmičila na nedavno održanom „Svetskom dvoranskom prvenstvu“ u „Areni“.

Miloš Nadaždin

Osim toga, devojčica briljira i u školi, gde je đak generacije.

‒ Smatram da je pored sportske karijere izuzetno važno da se akademski obrazuje. Moji roditelji, koji su profesori na Filološkom fakultetu, proglasili su je za genija. Nadam se da je na dedu ‒ ističe ponosni tata.

I mlađa ćerka Sofija počela je da trenira, ali još je više privlači odlazak u Zoološki vrt ili šetnju po Kalemegdanu i Adi. Društvo joj, najčešće, pravi tata.

‒ Ja sam savršeno srećan čovek i znam da sam jedan od retkih koji su apsolutno zadovoljni svakim segmentom svog bitisanja ‒ poručuje „glava“ porodice Topić. Dejan Milićević