Gledali ste je na televiziji, a niste znali da je žena Dragutina Topića: Ona je rodila Angelinu FOTO

Već dve decenije, supruga Dragutina Topića njegova je najveća podrška. Antonio Ahel/ATA Images

Dragutin Topić, jedan od naših najuspešnijih atletičara koji i danas drži juniorski svetski rekord u skoku uvis i koji je čak šest puta učestvovao na "Olimpijskim igrama".

Ispunjen je u svakom segmentu života, posvećen je muž i otac dve ćerkice.

Zaljubljenik u atletiku, baš u ovom sportu pronašao je i svoju srodnu dušu i životnu saputnicu koja, iako se takođe bavila atletikom, nikada nije želela javno da se eksponira, te malo ko uopšte zna ko je supruga Dragutina Topića. youtube printscreen

Lepa Biljana Topić, tokom aktivne karijere bavila se troskokom gde je beležila zapažene rezultate, a boje naše zemlje branila je, kako na svetskim prvenstvima, tako i na „Olimpijskim igrama“ u Pekingu i Londonu.

- Kao svi sportski parovi, upoznali smo se tokom priprema i takmičenja, a„prva iskra“ dogodila se u Makarskoj.

Nije me osvojilo to što je uspešan sportista, bilo je to nešto drugo, nešto lično - istakla je jednom prilikom supruga Dragutina Topića i dodala:

- Dragutin je neverovatno duhovit, zabavan i pričljiv, a meni prija kad u nečijoj blizini mogu da ćutim. Kad bih počela da nabrajam sve njegove osobine koje mi se sviđaju, tome ne bi bilo kraja - priznala je jednom prilikom Biljana, koja je od 2004. godine, gospođa Topić. youtube printscreen

Svega nakon nekoliko meseci zabavljanja, oboje su shvatili da vezu žele da podignu na viši nivo, atletičar nije želeo da čeka pa je ubrzo usledila veridba na crnogorskom primorju, a zatim je organizovano i svadbeno veselje u jednom restoranu na Adi Ciganliji.





Šest godina mlađa supruga Dragutina Topića i atletičar veoma su skladan par, a u braku koji svima može poslužiti kao primer, dobili su dve preslatke ćerkice, Angelinu i Sofiju.

Starija naslednica krenula je maminim i tatinim stopama i već ih čini izuzetno ponosnim.

Naime, na svom debitantskom nastupu na Svetskom prvenstvu, Angelina Topić je finale u istoj disciplini koja je proslavila njegovog oca, završila na sedmoj poziciji što predstavlja veliki uspeh za ovu osamnaestogodišnjakinju.

Nekadašnji veliki šampion bio je uz Angelinu u Budimpešti, bodrio je i savetovao, burno proživljavao lepe i dramatične trenutke sa njom, a na kraju je posle svega istakao da je veoma ponosan na svoju naslednicu. Photo by Aurelien Meunier/Getty Images

- Sedma na planeti! Srce bi da puke od ponosa, hvala ti što si baš takva kakva jesi, pre svega dostojanstvena. Sledeća velika stanica je Pariz 2024, vežite se - polećemo!

- Hvala svima na neverovatnoj podršci i ljubavi koju ste podelili sa Angelinom, do neba sam vam zahvalan - napisao je presrećni tata na svom "Instagramu" jutro posle velikog finala u skoku uvis, u kome je Angelina bila ispred mnogo iskusnijih takmičarki.