Angelina i Sofija, dve najsjajnije medalje: Ljubavna priča Biljane i Dragutina Topića je nestvarna

Srpsko čudo od deteta! Angelina Topić (18) osvojila je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u atletici.

U disciplini skok uvis uspela je da preskoči 197 centimetara, a oni koji su pratili lik i delo njenog oca čuvenog atletičara Dragutina Topića, mogli su da primete tokom takmičenja na koga je nasledila sav sportski talenat.

Nakon sjajnog skoka, Angelina je stala pred kamere srpskih medija, gde je otkila da je ispunila veliko obećanje mlađoj sestri Sofiji (11) - da će kući doneti medalju. Andreas SOLARO AFP/Profimedia

Naime, ona je na zastavi Srbije u uglu napisala ime sestre uz emotikon smajlija, te se posle istorijskog uspeha okitila zastavom naše zemlje i podigla je visoko.

Njenom tati, Dragutinu Topiću je, slobodno možemo reći, atletika donela najdivnije trenutke.

I u profesionalnom, ali i u privatnom životu.

Priznati sportista, koji i danas drži juniorski svetski rekord u skoku uvis, učestvovao je na „Olimpijskim igrama“ čak šest puta.

Ljubavna priča Biljane i Dragutina Topića

Atletika mu je podarila i životnu ljubav, šest godina mlađu Biljanu, koja se tokom aktivne karijere bavila troskokom, a boje naše zemlje branila je kako na svetskim prvenstvima, tako i na „Olimpijskim igrama“ u Pekingu i Londonu.





- Kao svi sportski parovi, upoznali smo se tokom priprema i takmičenja, a „prva iskra“ dogodila se u Makarskoj.

Nije me osvojilo to što je uspešan sportista. Bilo je to nešto drugo, nešto lično.

Dragutin je neverovatno duhovit, zabavan i pričljiv, a meni prija kad u nečijoj blizini mogu da ćutim.

Kad bih počela da nabrajam sve njegove osobine koje mi se sviđaju, tome ne bi bilo kraja - priznala je jednom prilikom Biljana, koja od 2004. godine nosi prezime Topić. Noushad Thekkayil Nur Photo Shutt Shutterstock Editorial/Profimedia

Uspešan sportski par u braku je dobio dve ćerke, Angelinu i Sofiju, koja je sedam godina mlađa od sestre.

Starija devojčica iozbiljan profeisonalac, krenula je stopama roditelja i već sada nagoveštava da će prevazići njihovu slavu.

‒ Ona je svoja, gradi svoj put i vrlo sam ponosan na to što je takmičarski prevazišla mamu i tatu.

Verujem u nju. Imam tu sreću da kao trener radim sa takvim pulenom ‒ pohvalio je Dragutin Angelinu.