Postala je majka u 48. godini, nekoliko dana pred porođaj zadesila ju je stravična nesreća: Ovo je rođena sestra Ivice Dačića (foto)

Rođena sestra Ivice Dačića postala je majka u 48. godini

Od brojnih titula koje je stekao u dugoj i bogatoj karijeri, izgleda da je Ivici Dačiću najdraža ona kojom se „okitio“ početkom prošle godine kada je postao ujak.

Na pitanje po čemu će pamtiti 2021. godinu predsednik Skupštine Srbije je izjavio:

‒ Postao sam ujak. To je najveći događaj za našu porodicu, koji smo dugo čekali. Lenka je stigla i odmah postala miljenica. A ponosna je i ona na mene. Gleda me na televiziji i prepoznaje, pa se oglašava kad god me vidi, kao da hoće nešto da mi replicira. (smeh)

ATA Images

Rođena sestra Ivice Dačića posvetila se umetnosti

Za razliku od Ivice Dačića koji se, čim je sa najvišim ocenama diplomirao na Fakultetu političkih nauka, fokusirao na politiku, njegova mlađa sestra Emica posvetila se umetnosti. Tačnije, završila je čak dva fakulteta, pedagogiju i glumu, a poslednjih godina zaposlena je u jednoj kompaniji.

Emicu Dačić gledaoci uglavnom znaju po seriji „Porodično blago“, gde je igrala Zoricu, sekretaricu sudije Ljubomira Starčevića Risa, koga je glumio Branislav Lečić. Takođe, ostvarila je niz manjih uloga u serijama „Stižu dolari“, „Miris kiše na Balkanu“, „Jelena“, a pamti je i pozorišna publika.

youtube printscreen

U martu prošle godine Emica je, u 48. godini, na svet donela ćerku Lenku. Porođaj je protekao u najboljem redu, ali je mesec dana ranije život sestre Ivice Dačića i nerođene bebe, kao i gospođe Jelisavete Dačić, bio u velikoj opasnosti.

Naime, u neposrednom komšiluku njihovog porodičnog stana na Zvezdari buknuo je požar koji se brzo širio, ali su sestra i majka šefa srpskog parlamenta, kao i ostali stanari zgrade, na vreme evakuisani. Nemio događaj, srećom, okončan je samo sa materijalnom štetom. Facebook