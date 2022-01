Jelena Dokić raskinula vezu zbog koje je okrenula leđa porodici: Ne znam kako ću dalje, ne mogu da ustanem iz kreveta

Jelena Dokić raskinula dugogodišnju vezu

Kada je Jelena Dokić pre nekoliko dana objavila da prolazi kroz izuzetno težak period u životu, zabrinuli su se ne samo njeni pratioci na Instagramu, već i mnogi drugi ljudi širom sveta. Nekadašnja teniska zvezda upravo je otkrila šta se desilo. Ovog puta nisu problemi sa mentalnim zdravljem, prekomernom težinom i nasilnim ocem.

Jelena je stavila tačku na dugogodišnju ljubavnu priču sa Tinom Bikićem, bivšim hrvatskim teniserom. Na priču za koju su svi verovali da će trajati večno i da će imati hepiend i nastaviti se sa onim „bili su srećni do kraja života“. Ali... Uz fotografiju koja je nekad bila zajednička, a sada je pocepana tačno na mestu gde je bila „najspojenija“, stoji duži post:

- Pošto se dosta spekulisalo oko moje poslednje objave, rešila sam da objasnim situaciju. Posle skoro 19 godina, Tin i ja smo doneli odluku da svako krene svojim putem. Nekad se neke stvari jednostavno dese, ljudi se razdvoje, i ovako je najbolje. Molim vas da se suzdržite od negativnih komentara o nama u ime 18 i po godina koje smo proveli zajedno, a posebno ću zamoliti da ne komentarišete bilo šta na nacionalnoj ili verskoj osnovi. To nema nikakve veze sa našom pričom, niti je ikad imalo – naglasila je na početku ispovesti.

- Lagala bih kada bih rekla da sam dobro, ali daću sve od sebe da se oporavim i izlečim. Sve sam uložila u ovu vezu, celu sebe, svoje srce i dušu. Borila sam se do kraja, svim silama, ali ovog puta to nije bilo dovoljno. Nadam se i verujem da postoji još sreće i ljubavi koje me negde čekaju. Teško je, i boli. Povređena sam, izgubljena i trenutno se sve svodi na pokušaje da se uopšte ujutru podignem iz kreveta i stanem na noge. Moraću ponovo da učim da hodam, pre nego što budem mogla da potrčim u susret novoj ljubavi. Ali, sve ulažem u proces isceljenja.

- Ja sam borac i boriću se do kraja. Moja snaga i volja da nastavim da živim ponovo su na ispitu, ali već sam prošla kroz to i nadam se da ću opet uspeti. Molim vas, poštujte moju privatnost. Do daljeg se neću oglašavati na ovu temu – istakla je Jelena, koja o sad već bivšem partneru nije rekla ništa loše, naprotiv:

- Tinu želim sve najbolje i nadam se da će pronaći ono što traži. Bliskim ljudima hvala na podršci i brigi, hvala što su me danonoćno zvali da provere kako sam. Hvala i svim fanovima. Trenutno nemam snage da odgovaram, ali znajte da mi znači svaki komentar i da sam pročitala svaku poruku. Volim vas sve. Verujem da ću se vratiti jača nego ikad. Hvala.