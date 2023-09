Nadali smo se da ćemo imati decu, ostavio me je preko telefona: Jelena Dokić prvi put o krahu dve decenije duge veze

Ljubav Jelene Dokić doživela veliki krah

Jelena Dokić nedavno je objavila novu knjigu pod nazivom „Neustrašiva“, nastavak ispovesti koja je počela prvim memoarima „Nesalomiva“. U drugom delu iskreno i otvoreno govorila je o krahu dugogodišnje ljubavi sa bivšim hrvatskim teniserom Tinom Bikićem. Getty Images

‒ Hvala ti što si me izvukao iz tame kada sam verovala da više nema izlaza, kada sam htela sve da okončam. Hvala ti što se boriš za mene, što mi čuvaš leđa, hvala ti što si me izlečio. Srećna sam što te imam pored sebe i ne znam šta bih bez tebe. Volim te zauvek, više nego što ćeš ikad znati. Moja ljubav, moje sve – govorila je.

Nažalost, i najvećim ljubavima dođe kraj. Nekad velika zvezda „belog sporta“ teško je prihvatila bolnu istinu, čak je imala suicidalne misli. Kako je sada otkrila na Instagramu, postoji veliki razlog zašto je celo poglavlje u novoj knjizi posvetila raspadu te devetnaestogodišnje veze. Instagram ‒ Zato što se, nažalost, većina nas u nekoj fazi života suočava sa nekom vrstom raskida. Posle svega što smo zajedno prošli svih tih godina, nisam verovala da će se to desiti meni, i nama, ali jeste. Šokiralo me je, slomilo i bacilo na kolena, toliko da sam zamalo sebi oduzela život – bila je iskrena Jelena.

Zapitala se zašto i kako...

‒ Bila sam u šoku, nisam to očekivala. Morala sam ponovo da naučim da živim, na novi način, jer nikada nisam živela sama. Osećate ogromnu tugu i gubitak jer je sve nestalo, i ta osoba, i veza, i život kakav ste poznavali.

Postavlja se uvek pitanje ko je kriv za kraj velike ljubavi. Instagram

‒ Beskrajno sam krivila sebe, za veliki deo. Ne samo da morate da pronađete način da se vratite, već i da počnete ponovo nekome da verujete, da volite, da osećate da vredite. On je neverovatna osoba i uvek ću biti zahvalna za naših 19 godina. Stajao je uz mene kada niko nije.





‒ Veoma ponosna na to kako sam prošla kroz rastanak, sa dobrotom, milošću i dostojanstvom. To je takođe bio ključ oporavka. Bez mržnje, gorčine i ljutnje. Učinilo me je jačom, otpornijom, srećnijom i mudrijom.

Jelena je u postu napisala da je o rastanku dosta pričala u jednom podkastu:

‒ Bila sam u šoku. Nadali smo se da ćemo imati decu. Ali onda mi je preko telefona, dva dana pre Božića, rekao da je gotovo. Moj um doživeo je slobodan pad. Sve je bilo tako nadrealno. Čudno. Pogrešno...

Youtube printscreen