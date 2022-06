Da li je zbog njega pokušala da se ubije? Ovo je najveća ljubav Jelene Dokić, rastali su se posle 18 godina (foto)

Partner Jelene Dokić potencijalni je uzrok pokušaja samoubistva

Jelena Dokić juče se oglasila iz Melburna sa porukom koja je mnoge uznemirila. Nekadašnja teniserka, koja je nedavno prekinula dugu ljubavnu priču sa Tinom Bikićem, ponovo prolazi kroz težak period, a po sopstvenom priznanju – pre nekoliko nedelja pokušala je da izvrši samoubistvo.

“Malo je nedostajalo da skočim sa 26. sprata i oduzmem sebi život”, otkrila je Jelena, australijska teniska zvezda srpskog porekla, koja se dugo borila sa problemima psihičke prirode.

Jelena je 18 godina bila u vezi sa Bikićem, bivšim hrvatskim teniserom, što problematični otac Damir Dokić nikada nije mogao da joj oprosti. Početkom godine stavila je tačku na priču za koju su svi verovali da će trajati večno i da će imati hepiend i nastaviti se sa onim „bili su srećni do kraja života“. Ali...

- Posle skoro 19 godina, Tin i ja smo doneli odluku da svako krene svojim putem. Nekad se neke stvari jednostavno dese, ljudi se razdvoje, i ovako je najbolje. Molim vas da se suzdržite od negativnih komentara o nama u ime 18 i po godina koje smo proveli zajedno, a posebno ću zamoliti da ne komentarišete bilo šta na nacionalnoj ili verskoj osnovi. To nema nikakve veze sa našom pričom, niti je ikad imalo – naglasila je na početku ispovesti.

- Lagala bih kada bih rekla da sam dobro, ali daću sve od sebe da se oporavim i izlečim. Sve sam uložila u ovu vezu, celu sebe, svoje srce i dušu. Borila sam se do kraja, svim silama, ali ovog puta to nije bilo dovoljno. Nadam se i verujem da postoji još sreće i ljubavi koje me negde čekaju. Teško je, i boli. Povređena sam, izgubljena i trenutno se sve svodi na pokušaje da se uopšte ujutru podignem iz kreveta i stanem na noge. Moraću ponovo da učim da hodam, pre nego što budem mogla da potrčim u susret novoj ljubavi. Ali, sve ulažem u proces isceljenja.