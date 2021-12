Ekskluzivno za HELLO! Irina Vukotić i Iskra Radović otkrivaju: Prvi januar 2022. godine jedva čekamo, spremamo veliko slavlje

Irina Vukotić za HELLO! priča kako je obeležila dve decenije karijere, a njena ćerka otkrila kakva je njena mama kada se ugase kamere

Voditeljku emisije “Novo jutro” na televiziji „Pink“ Irinu Vukotić skoro svakodnevno gledamo na malim ekranima kako “propituje” sagovornike, ali ona u intervjuima retko odgovara na pitanja iz privatne “sfere”. Za ćerku Iskru, “iskru njenog života”, kako joj tepa, kaže da je uvek nasmejana i duhovita, dete koje sledi svoje talente, ali na njenom „Instagramu“ može se videti tek poneka fotografija trinaestogodišnje devojčice. Za HELLO! je, međutim, napravila presedan i slikala se sa ćerkom koja izrasta u pravu lepoticu. Iako smo pre svega želeli da Irini čestitamo na važnom jubileju, dve decenije uspešne karijere, nismo propustili priliku da od Iskre čujemo kakva je njena mama kad se ugase kamere.

‒ Nestvarno mi zvuči pomisao da sam već dvadeset godina na televiziji jer mi se ponekad čini da imam tek “dvadeset i neku”. Šalu na stranu, neću pogrešiti ako kažem da sam odrasla uz televiziju; ovaj posao me je naučio istrajnosti i posvećenosti, naučio me je da se borim i konstantno pomeram svoje granice. Bilo je i lepih i teških dana, ali ja sam se vodila devizom “nema meni bez mene” i hrabro sam išla napred. Ako preduzmeš sve što je do tebe, ako si borac i konstantno radiš na svom napretku, onda, uz malo sreće, možeš postići sve što zacrtaš.

Kako ste obeležili jubilej?

‒ Imala sam ideju da okupim drage kolege, urednike sa različitih televizija na kojima sam radila, pa i sagovornike koji su mi bili gosti u studiju, ali sam zbog pandemije sam odustala od te zamisli. Sa mnogim kolegama sam se čula ili videla ponaosob, evocirali smo uspomene na dane kada smo živeli i radili kao jedna velika porodica. Verujte da mi i danas zaigra srce dok prolazim pored „Sava centra“, gde je svojevremeno bio „Treći kanal“. Posle dvadeset godina sa istim žarom radim svoj posao, što je najbolji pokazatelj da sam izabrala pravu profesiju.

Nemamo često priliku da Iskru Radović vidimo u medijima, poslednji put to je bilo pre četiri godine. Tada ste na slikanje za HELLO! došli sa devojčicom, a sada sa tinejdžerkom koja ima brojna interesovanja. Iskra, da li je mama bila tolerantna, kao što je mnogi doživljavaju, i kada si joj rekla da ti je želja da sviraš bubnjeve?

Iskra: Sve se desilo nekako spontano, pa nije ni imala kad da reaguje. (smeh) Bila sam u rok-kampu za devojčice i tamo se zainteresovala za bubnjeve, posle je sve išlo svojim tokom.

Irina: Ljubav prema rok-muzici, pa i prema bubnjevima, nam je zajednička. Svojevremeno sam i sama znala da odsviram jednu pesmu Majkla Džeksona, ali Iskra me je prevazišla. Ide na časove, ima svoj bend, trenutno pripremaju školsku priredbu. Sviraće “Stand by Me”, “Knockin' on Heaven's Door”. Sviđa mi se u kom pravcu se razvija njen muzički ukus.

Kad Iskra nešto žarko želi, kako se završava Irinina rečenica: “Može, pod uslovom da...”

Iskra: Operem sudove.

Irina: I, koliko puta si ih stvarno oprala?

Iskra: Pa... (smeh)

Irina: Ni ona, kao ni ja, ne reaguje na pretnje i ucene. Kod nas prolazi ono “ljubavi, da li bi mi učinila...”. Lepa reč gvozdena vrata otvara, a ja ne štedim na ljubaznosti kada su sudovi u pitanju. (smeh)

Iskra, gledaš li mamu u Jutarnjem programu?

Irina: Ona se jedva budi za školu, a ne za Jutarnji program.

Iskra: Mnoga deca ne znaju gde su im roditelji, a ja samo uključim televizor. Lepo je videti je na ekranu, mnogo mi je slatka. Mahnem joj pre nego što krenem iz kuće. Kad dođe s posla, prokomentarišem kako je bila obučena, a nekad joj dam i savet šta da pita nekog gosta.

Hoćete li zajedno dočekati Novu godinu ili je došlo vreme da svaka ide sa svojim društvom?

Irina: Nove godine pamtim po tome što bismo posle ponoći prvo izljubili mamu za rođendan, pa tek onda jedni drugima čestitali. Ove godine 1. januar posebno je važan jer moja mama, a Iskrina baka, slavi jubilarni sedamdeseti rođendan. Unapred se radujem što će cela porodica biti na okupu. Inače, gospođica je dobila poziv za žurku, ali još neko vreme ćemo zajedno uživati u praznicima. Verovatno će za neku godinu svaka krenuti svojim putem, i nemam ništa protiv. Deci treba dati krila i slobodu....

