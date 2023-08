Ovo je misteriozni partner Irine Vukotić: Nakon razvoda sreću našla kraj doktora kog svi znate

Partner Irine Vukotić njena je najveća podrška

Irina Vukotić danas je dala otkaz na televiziji Pink. Nakon dugogodišnjeg angažmana voditeljka je odlučila da je spremna na novi životni korak, a karijeru će nastaviti na TV Prva, a njena najveća podrška za ovu promenu definitivno su ćerka Iskra i partner pored kog je pronašla sreću nakon razvoda. Instagram

Ćerku Iskru voditeljka je dobila u braku sa rijaliti zvezdom Savom Radovićem, koji je učestovovao u "Velikom bratu" 2006. godine. Brak je bio kratkog daha i nakon dve godine par je odlučio da se razvede, a Iskra je u međuvremenu porasla u pravu lepoticu.

Luka Šarac

Iskra Radović je pokazala i da ima talenta za modeling, te je imala svoj debi na pisti ovog maja. Ćerka Irine Vukotić prošetala je na 35. Fashion Selection-u u mladalačkoj kombinaciji, i svi su bili opčinjeni lepotom i stavom tinejdžerke. Promo

Bezrezervnu podršku Irini pruža i partner dr Radmilo Janković, anesteziolog koji je često imao televizijske nastupe tokom pandemije koronavirusa. Njihova romansa započela je krajem prošle godine, a par ju je sve do sada uspešno čuvao od medija, iako za njihovo najbliže okruženje to odavno nije bila tajna.

O zgodnom doktoru javnost ne zna mnogo, ali uživa veliko poštovanje u svojoj branši. O njiihovoj romansi par nije hteo da priča, a voditeljka je dugo odbijala da otkrije identitet svog izabranika. Ali definitivno je znala koje kvalitete ceni u partneru, i 2018. godine je za "Hello!" izjavila da obožava stabilne muškarce koji znaju šta žele. Youtube Screenshot

– Volim kada muškarac pokaže da mu je stalo, kada ste uz njega potpuno sigurni a ne gubite ono svoje iskonsko, kada ne želi da vas menja, već voli i vaše mane, kada se pored njega osećate kao žena, pa shvatate da prihvatate pomoć i za nešto što ste dotle sami radili. Nije da ne umem ili ne mogu, ali divno je da to uradi neko samo da bi vas usrećio. To daje slobodu i vetar u leđa, a onda vas taj vetar iznova vraća njemu – rekla je svojevremeno Irina Vukotić za "Hello!". Instagram