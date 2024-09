Sweet 16: Ćerka Irine Vukotić danas slavi rođendan, od mame stiglo najdivnije iznenađenje

Ćerka Irine Vukotić Iskra Radović danas slavi rođendan. Luka Šarac

Tim povodom lepa voditeljka na Instagramu se javno obratila svojoj ćerki. Uz zajedničku fotografiju, uputila joj je čestitku sa najlepšim željama:

- Srećan ti rođendan, ljubavi mamina. Sweet 16. Sijaj, širi radost i ulepšaj svet najlepšim osmehom kao što samo ti znaš. Volim te, Iskra mog života.

Ćerka Irine Vukotić od malih nogu je pokazivala brojne talente. Između ostalog i za muziku, pa je počela da svira bubnjeve u jednom bendu.

- Ljubav prema rok muzici, pa i prema bubnjevima, nam je zajednička. Svojevremeno sam i sama znala da odsviram jednu pesmu Majkla Džeksona, ali Iskra me je daleko prevazišla.

Sviđa mi se u kom pravcu se razvija njen muzički ukus - rekla je Irina jednom prilikom za HELLO!.

Na pitanje ima li želju da krene maminim putem i postane televizijski novinar Iskra je odgovorila:

- Njen posao je težak i ozbiljan, i stalno moraš da pratiš vesti. To nije za mene. Trenutno nemam ideju čime bih se bavila, ali privlače me kreativne stvari: crtanje, gluma, muzika. To mi je zabavno, osećam se slobodno dok to radim.

Lepa i talentovana ćerka Irine Vukotić prošle jeseni je imala svoj debi na modnoj pisti. Naravno, mama ju je, kao u svemu što radi, iz srca bodrila.