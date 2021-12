Atina Tošić donela neočekivanu odluku, Karleuša nemoćna da bilo šta promeni: Sada je u toj fazi

Ćerka Jelene Karleuše veoma je popularna na društvenim mrežama, ali zna se ko je “mama”. Pop diva u Atini ne vidi konkurenciju, šta više, kada bi je jednog dana prevazišla po uticaju, to bi je, kaže, učinilo veoma ponosnom.

- Ne može to da me plaši, može samo da me čini ponosnom majkom – ispričala je JK i otkrila neočekivani potez koji je njena ćerka nedavno načinila:

Dejan Milićević

- Atina je moj mali klon, ali je jako stidljiva. Čak je sve slike s Instagrama pobrisala, u toj je fazi. Na pitanje da li bi podržala ćerku ukoliko u 15. godini poželi da postane javna ličnost, Jelena Karleuša spremno odgovara:

- Atina nema afinitete, kao ni urođeni talenat za pevački posao. Nije neko ko pokazuje sklonost za to. Ali je jako lepa, zgodna i visoka. Zašto da ne bude javna ličnost u nekom drugom obliku - model, TV ličnost... Ali ne sada, još je rano. Mora da napuni barem 18 godina da bi radila šta god želi. Neću da kažem da sam stroga, ali ni da popuštam.

Miloš Miletić