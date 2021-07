Aleksa Balašević u Zambiji, Crni kontinent odaje počast Panonskom mornaru (foto)

Aleksa Balašević u Zambiji

Dela Đorđa Balaševića poznata su i Crnom kontinentu. Dobra dela, kako muzička i pesnička, tako i ona ljudska. Njegov sin Aleksa otkrio nam je da je počast Panonskom mornaru upravo odala i Zambija, zemlja velika kao tri bivše Jugoslavije. Već po dolasku na aerodrom u Lusaki, žandar je Aleksi uručio kapu zambijske mornarice sa slikom na kojoj na našem jeziku piše: „Žandara nema koji ne zna moj lik“.

“Prizor u njegovom stilu, da nas naježi i učini ponosnim. Stih iz pesme mog oca, našeg nacionalnog blaga. Amin. Reči su suvišne, ali 'ajd... Ovaj put nema kapi vode koje su kao biseri, već suza koje su kao ordenje. Ovaj put, kao i svaki prethodni i budući, vidim njega onakvog kakvog ga jedino i znam – mog i večnog! Od Bitolja, Sofije, Cetinja, Novog Sada, Sarajeva, Varaždina, Ljubljane, pa i Krakova, Kijeva, do Lusake, prostire se tvoje Panonsko more. Zambija je izrazila zahvalnost tvom sinu zbog jednog od svetih gestova koje si učinio mnogo pre njegovog rođenja. Ponos, ljubav, suze i neki neopisiv osećaj. Često. Volim te, volimo te!, napisao je Aleksa pored fotografija ceremonije na aerodromu.

Đole je, možda su mnogi zaboravili, bio prvi ambasador dobre volje Ujedinjenih nacija sa ovih prostora.

‒ Za vreme aparthejda, osamdesetih godina, pozvan je kao predstavnik Jugoslavije na jednu ceremoniju u Južnoafričkoj Republici. Međutim, primetio je da se u pozivnici ponavljala reč „beli“. Znao je o čemu se radi. Pitao je da li će na ceremoniji biti i „onih drugih“, a onda je dobio odgovor: „Misliš oni obojeni?“ Rekao je: „Ne, mislim oni ljudi.“ Naravno, odbio je da ode. Isti ti ljudi danas su upriličili ovaj istorijski i prelep čin vezan za njega. To je jednostavno on. I iz tog razloga svi mi ostajemo bez teksta kad shvatimo šta je on u stvari i dokle njegove reči dopiru ‒ objasnio je Aleksa, koji se u Zambiji sreo sa premijerom, ministrima, gradonačelnikom.

Jovana Balašević, starija Đoletova ćerka, podsetila je na izjavu legendarnog kantautora, u njegovom poznatom šaljivom maniru:

‒ Zovem se Đorđe Balašević. Imam 45 godina. Ujedinjene nacije su mi ponudile zvanje ambasadora dobre volje. Znači, Ujedinjene nacije sam ubedio u svoju dobru volju, sad samo još svoju naciju da ubedim u dobru volju.