Jovana Balašević za HELLO!: Verujem da će ćerke jednog dana razumeti moj posao

Jovana Balašević o novoj ulozi zbog koje je morala da skrati kosu i ćerkama koje nisu baš oduševljene kad na mami vide promene

Ekipa magazina HELLO! posetila je sredinom februara filmski grad u Košutnjaku kako bi prisustvovala snimanju završnih scena druge sezone serije „Švindleri“. Maštovite kulise jednom su već uspešno dočarale Palanku, izmišljenu varoš u unutrašnjosti Srbije, pa je u decembru prošle godine ta lokacija iznova oživela. Improvizovanom kaldrmom i živopisnim trgom, na kojem se ističe bista gradonačelnika Sofronija Ignjatovića, u liku Dragana Jovanovića, prošetalo je na stotine ljudi odevenih u kostime karakteristične za prvu polovinu 20. veka. Neki od aktera koje je publika već upoznala i zavolela, poput komšije Sandučara, koga igra Marko Gvero, ponovo će biti u centru ove priče. S druge strane, upoznaćemo i nove, ništa manje zanimljive i intrigantne ličnosti. Među njima je i misteriozna i zavodljiva krojačica Antonina, koju tumači Jovana Balašević.

Luka Šarac

Sa Jovanom i Markom družili smo se na setu tokom jednog od najhladnjih dana ove zime. Iako je temperatura bila u „debelom“ minusu, njih dvoje radili su kao da su uslovi idealni. Dvoje protagonista, čiji su se glumački putevi prvi put ukrstili na ovom projektu, pričali su nam o svojim ulogama, saradnji, radnom danu i sitnicama koje čine život. U nedelji kada je tekst trebalo da se nađe na stranicama našeg magazina stigla je tužna vest da nas je napustio Đorđe Balašević. Iz poštovanja prema legendarnom kantautoru i njegovoj porodici odložili smo objavljivanje dok se Jovana ne vrati na posao.

Intervju, vođen u pauzama snimanja, počeli smo pitanjem na koje su nas inspirisale vremenske prilike tog dana – da li je glumcima dovoljno da čuju ono čuveno „Snima se!“, pa da zaborave na sve probleme i maksimalno se koncentrišu na posao.

– Temperatura je takva kakva jeste, trenutno je minus sedam. Ništa ne možemo da promenimo, pa nema svrhe ni da se žalimo – pomirljivo je zaključio Marko, ne ostavljajujući utisak da mu hladnoća smeta. Od njega smo saznali i neke „insajderske“ informacije, recimo da je snimanje trebalo da počne još u avgustu, ali zbog nepredviđenih okolnosti, u koje se ubraja i korona, sve je startovalo pola godine kasnije.

– Tempo je žestok, što znači da se snima deset sati u kontinuitetu – nadovezala se Jovana.

– Uloga je lepa, ali zahtevna, traži potpunu posvećenost. Treba rasporediti energiju za ceo dan snimanja, a meni je to, pravo da vam kažem, najkomplikovanije.

Luka Šarac

Jovana Balašević zbog zahtevne uloge morala je da drastično skrati kosu

Lik Antonine, krojačice koja dolazi u gradić u unutrašnjosti i svojom upadljivom ženstvenošću preko noći mnogima mrsi konce, pisan je tako da ona mora da ima kratku kosu. Lepa Novosađanka nije imala dilemu, otišla je pravo kod frizera.

– Nikakva alternacija nije dolazila u obzir, nikakva perika. Frizura je morala da bude autentična jer je ona Antoninin zaštitni znak, kasnije će je u tom smislu kopirati bratanica, zatim i prijateljica. Celog života imala sam dugu kosu. Išla sam u baletsku školu i punđice su se podrazumevale. Nastojala sam da sačuvam prirodnu nijansu i trudila se da mi kosa bude negovana kako bi, po potrebi, lako mogla da se „upakuje“ ili na neki drugi način prilagodi. Ovog puta nije bilo izbora. Morala sam da se ošišam, podosta. Ali to nisam doživela kao problem. Kada je ispred mene inspirativan zadatak, spremna sam i na takve zaokrete u svom habitusu.

Interesovalo nas je šta za novu frizuru kažu njene ćerke Simona i Petra.

Luka Šarac

– Vole da ih uputim u ono šta radim, ali nisu oduševljene kad vide promene. Ne dopada im se pomisao da je mama neko drugi, što razumem. I sama sam u detinjstvu prošla slične faze. Iskreno, nisam bila srećna kad mama ide da snima. Mama je moja, i tačka! Verovatno je to bio neki vid dečje ljubomore. Verujem da će ćerke jednog dana razumeti moj posao, ali zasad im se ne dopada pomisao da moraju da me „dele“ sa drugima. Doduše, starija, Simona, polako hvata korak sa mojim ulogama. Gledala je seriju „Vikend sa ćaletom“ jer je glavni junak dečak koji joj je blizak po godinama i može da isprati njegovu priču. Kada sam joj rekla da imam jednu malu scenu, opčinjeno me je upitala: „Stvarno ćeš se pojaviti? Majke ti? Kad? Jedva čekam!“

Kako je kao porodična žena i majka dvoje dece usaglasila privatne i profesionalne obaveze, tim pre što se tokom snimanja njen život odvija na relaciji Novi Sad – Beograd?

