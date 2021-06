Samo u magazinu HELLO! Katarina Vučetić predstavlja tek rođenog sina i otkriva: Vukmanov tata vratio mi je veru u ljubav

Sin Katarine Vučetić - sve su se kockice u životu sklopile kada je Vukman stigao

U junu 2008. uspela je da čoveka koji je hteo da skoči sa Brankovog mosta ubedi da ima smisla živeti. Četiri godine kasnije bila je deo “Survivor” ekipe, koja je “preživljavala” na Filipinima. O lepoj manekenki Katarini Vučetić pisalo se i 2013, kada se udala, a onda je nastalo zatišje, koje je prekinula tek informacija da je u drugom stanju. Pre tri meseca na svet je donela sina Vukmana. U međuvremenu se svašta dešavalo u njenom životu. Krenimo redom...

‒ Budući da sam odavno završila menadžment, radila sam u marketingu „IBM-a“. Potom sam upisala modni dizajn, pa “geštalt koučing”. Dve i po godine držala sam restoran, a onda sam se vratila svojoj najvećoj ljubavi, modi. Otvorila sam atelje, posao je odlično krenuo, čak me ni korona nije omela. Bila sam aktivna do osmog meseca trudnoće i nastaviću čim Vukman bude spreman da zajedno vodimo atelje. (smeh)

Luka Šarac

Da li ste se šalili kada ste rekli da biste mogli da rodite desetoro dece samo kad bi sve trudnoće i porođaji prošle kao prva?

‒ Nisam se šalila jer je sve bilo savršeno. Na dan porođaja sam se probudila, shvatila da se “taj trenutak” približio, bez panike sam se sredila, našminkala i psihički spremna otišla u Višegradsku. U osam sam ušla u bolnicu, a pre dva je Vukman već bio kraj mene. Sve je prošlo bez epidurala i bilo kakvih problema. Beba je imala 4.150 grama. Od trenutka kada sam ostala u drugom stanju suprugu sam rekla da ćemo imati sina. U to sam bila potpuno sigurna, a inače imam dobru intuiciju. Do poslednjeg momenta dvoumili smo se između imena Konstantin i Vukman jer smo Peđa i ja želeli da naš sin nosi staro, srpsko ime, koje zvuči moćno i nije svakidašnje.

Obično su fotografisanja sa bebama komplikovana, a Vukman je sve vreme miran. Da li je uvek takav?

‒ Divna je beba, a ja sam od početka nastojala da ga uvedem u svoje aktivnosti, a ne da govorim “ne mogu ovo ili ono zato što imam bebu”. Budući da ne želim da se odvajam od njega, svuda idemo zajedno – u šetnju, na kafu sa drugaricama, na ručak, u kozmetički salon... Ne dojim ga na javnim mestima jer se ne bih osećala prijatno. U redu je, na primer, u parku, ali u restoranu ili dok razgovaram sa prijateljima – ne bih. Zato svoje mleko spakujem u flašicu i možemo gde hoćemo. Oduvek sam znala da ću biti brižna majka i ništa mi nije teško da uradim za svoje dete.

Luka Šarac

Pomenuli ste supruga Peđu, a javnost je znala samo za vaš brak sa Darkom koji vam je prethodno bio najbolji prijatelj.

‒ Razveli smo se u septembru 2019, posle sedam godina braka. Jednostavno, naši pogledi na život postali su toliko različiti da smo shvatili da svako treba da krene svojim putem. Naravno, ne kaže se tek tako da je na skali stresova razvod odmah iza smrti voljene osobe. Ni meni nije bilo lako, ali kad si psihički spreman za neki korak, onda ga lakše učiniš. Ubrzo je u moj život ušao sadašnji suprug, a zasluge za to pripadaju doktoru Filgudu, koji je bio pravi navodadžija. U stvari, on nas je upoznao još 2013, ali sam ja tada bila pred udajom, pa sam muškarce posmatrala potpuno drugačije. Kad je saznao da sam se razvela, Filgud se odmah dao u akciju, a ja se čak nisam setila da nas je već upoznao. (smeh) Kad sam krenula od kuće, pomislila sam „ma, idem na sat vremena“, a ostadosmo skoro šest sati. (smeh) Malo pomalo, postajali smo sve bliži. Onda sam shvatila da mi je Peđa vratio veru u ljubav. Možda je preterano reći da sam je izgubila, ali kad nekome bezrezervno veruješ i misliš da je to što imate zauvek, a onda se sve sruši, normalno je da postaneš mnogo oprezniji. Međutim, Bog sve postavi na svoje mesto.

Čime vas je Peđa šarmirao?

‒ Specifičan je, upadljiv, pravi alfa mužjak. Dopali su mi se njegovi tradicionalni stavovi, izražen patriotizam, jačina karaktera... Nikada me nisu privlačili slabi muškarci. Nije „gradska landara“, već porodičan čovek. Svideo mi se i odnos koji ima sa ćerkom iz prvog braka. Ona živi sa nama.

Luka Šarac

Da li ste strepeli kako ćete uspostaviti odnos sa njom?

‒ Već je velika, ima 16 godina. U startu sam joj rekla da neću pokušavati da joj budem drugarica, pogotovo neću glumiti mamu, ali da ću joj do kraja života biti prijatelj. Njenu majku izuzetno poštujem i imamo divan odnos. Ona je dizajnerka šešira i baš sad treba da mi uradi jedan lep model. Zaista je super lik.

Nekoliko puta pomenuli ste Boga...

‒ Pobožna sam, postim svaki post, kao i sredu i petak, redovno se ispovedam, često razgovaram sa mojim duhovnikom, vladikom Stefanom. Meni je vera promenila život. Kad god sam na prekretnici, pomislim na reč mog duhovnika – iskorači. Prirodno je da čovek oseća strah kad treba da donese neke važne odluke, ali – zakoračiš i ideš dalje. Mislim da svako ko veruje u Boga nema čega da se plaši. Opuštenije idem kroz život jer znam da je Bog uz mene. Sigurna sam i da je moj pokojni otac, za koga sam bila izuzetno vezana, postao moj anđeo čuvar. Takve stvari je teško objasniti, ali je osećaj vrlo intenzivan.

Šta vas je u toj meri približilo veri?

Nastavak intervjua pročitajte u novom broju magazina HELLO! koji je u prodaji od 25. juna

Hello!