Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković o ćerkama: Vera i Mila uvek rade jedna za drugu, gledajući njih dve shvatili smo ko smo i šta smo

Sloboda i Vojin slave trinaestu godišnjicu braka, a recept je jednostavan ‒ ljubav, razumevanje, stabilnost i malo napetosti, tek da ne bude dosadno

Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković na večnu ljubav zakleli su se 12. maja 2008. u „Crkvi Vasilija Ostroškog“ na Bežanijskoj kosi. Ona je imala 26 godina, a on deset više. Kumovi su im bili kolege i najbolji prijatelji, Nikola Đuričko i Nataša Ninković. Deceniju ljubavi proslavili su u gradu svetlosti, Parizu.

Trinaest godina bračnog života, koliko obeležavaju ovog proleća, sujeverni bi doživeli kao baksuzan broj. Ali, u njihovom slučaju nema razloga za brigu, Sloboda i Vojin odavno su učvrstili svoju poziciju na vrhu liste najskladnijih poznatih parova.

‒ Moja porodica i ja imamo dosta toga što smo napravili i u čemu možemo da uživamo. Kako godine prolaze, shvatam da je sve manje onog što me ispunjava. Svodim život na nekoliko stavki, a sve počinju na slovo P: porodica, priroda i pozorište. Tu i tamo neka serija i film ‒ otkrio je nedavno Vojin u intervjuu za portal nova.rs.

Sloboda se u potpunosti slaže sa suprugom.

‒ Vaspitana sam da je porodica izuzetno važna. Mislim da je veliki problem društva što se ta institucija lagano raspada. Volim da pripadam i da meni neko pripada, da imam decu i dom.

Kada je reč o odgajanju ćerki, njen stav je jasan.

‒ Nastojim da ih vaspitavam onako kako su Vojina njegovi roditelji i mene moji. Da li to umem i mogu, druga je stvar, ali jako to želim. Odrasla sam u maloj sredini, Vojin takođe, pa je samim tim mnogo toga drugačije. U malim mestima sve je “ušuškanije”, dok je u Beogradu daleko surovije, ali one su ovde rođene, ovo je njihov grad. Srećom, one su stamene devojčice. Videćemo šta im je život pripremio, a ja se nadam se će biti blag prema njima.

O čarima podizanja bliznakinja lepa mama kaže:

‒ Vera i Mila uvek rade jedna za drugu, nikad jedna protiv druge, što je meni divno. Međutim, baš zato autoritet mora da bude veći, ali i tu primarnu ulogu ima poverenje. Nekad pristanem na njihovu igru i pustim ih da misle kako su me nasamarile, da bih im ojačala samopouzdanje, pa i poverenje. Moji roditelji u mene su imali beskrajno poverenje i zato sam, kad bih napravila nešto što ne treba, osećala užasnu grižu savesti. Njihovo “ja ti verujem”, kad mi kažu “verujem ti da je tako kako kažeš, a ne kako ja mislim da jeste”, kreiralo je moj odnos prema porodici, prijateljima, poslu. Ja ne želim da ikoga izneverim. Ne kažem da to nikada nisam uradila, ali želja mi je da se to nikada ne desi.

Nije tajna da skladna četvoročlana porodica poslednjih godina svaki slobodan trenutak provodi daleko od gradske vreve, u selu Čortanovci, gde imaju kuću na obali Dunava. O tome kako uče ćerke da balansiraju između upotrebe moderne tehnologije i uživanja na svežem vazduhu glumac je ispričao:

‒ Ograničavamo im upotrebu telefona i kompjutera na neko razumno vreme. Ali, pošto je to budućnost i sadašnji život, Sloboda i ja ne možemo da glumimo dinosauruse i zabranjujemo im kontakt sa tehnologijom. To je njihov život. Nije teško koristiti tehnologiju, ali one definitivno više znaju o tome nego ja. Ono što je zanimljivo, a što su moje ćerke shvatile, jeste da im je lakše da predmet “priroda i društvo” nauče ako me slušaju dok hodamo kroz prirodu. Često šetamo po šumi ili izađemo do reke. Idemo na more i ronimo zajedno, što praktikujemo od kada su se rodile. Njih dve vole sve što ima veze sa sportom: skijanje, ronjenje, vožnju bicikla.

Prethodno je ponosni tata istakao da ponekad prepoznaje sebe u nekim gestovima svojih ćerki, ali je naglasio da su one ipak posebna priča.

‒ Mi se i mazimo i volimo, ali od početka sa njima razgovaram kao sa odraslim osobama. Začuđujuće je to da me, kad ih nešto pitam pa mi odgovore šta o tome misle, naprosto ostave bez teksta. Mogu da kažem: ova liči na mene, ova na Bobu, ovde podseća na neku babu, ali one su pre svega svoje.

Posebno ga raduje što im materijalne stvari nisu važne.

‒ Idu u dobru školu i imaju odlično okruženje. Niko iz njihovog odeljenja ne odudara po nekim merilima. Nemaju odnos prema tome ko koji telefon nosi. Vrlo sam zadovoljan njihovim ukusom. Obe pohađaju muzičku školu, tako da se i tu “baždare” i formiraju. Počeo sam mnogo da učim od svoje dece. Gledajući njih dve shvatio sam i ko sam, i šta sam, i kako razmišljam, koliko sam emotivan, koliko nisam, koliko sam tvrdoglav.

Slobodina i Vojinova priča, dobro je poznato, počela je 2002. godine, kada su se upoznali na snimanju filma “Zona Zamfirova”.

‒ Ne mogu da kažem da je bila oduševljena kada me je prvi put videla, ali se smeškala ‒ našalio se svojevremeno Vojin, gostujući u emisiji “Balkanskom ulicom”.

Poznanstvo sa, u to vreme studentkinjom Fakulteta dramskih umetnosti, prvo je preraslo u prijateljstvo, a s vremenom se rodila i ljubav. Iako nerado otkrivaju detalje iz privatnog života, posrednim putevima do javnosti dođu zanimljivi detalji. Tako je, evocirajući uspomene na snimanje serije “Moj rođak sa sela”, njihova koleginica Ljubinka Klarić ispričala:

‒ Vojina znam još od svoje 17. godine, kada smo zajedno snimali jedan studentski film. Beskrajno je duhovit i divan čovek. Sećam se da smo te 2008. na snimanju serije proveli i njegov poslednji momački dan, jer se narednog dana oženio. Uživali smo i sjajno se zabavili.

Iako mediji često naglašavaju da je među njima deset godina razlike, poznatim supružnicima to ne predstavlja problem, naprotiv.

‒ Imam tu sreću da je Vojin stariji deset godina i u odnosu na mene mnogo je mirniji i staloženiji. Naš brak je stabilan, blago je napet i uzbudljiv, ali ja to volim. Da je drugačije, bilo bi mi dosadno ‒ priznala je jednom prilikom Sloboda.

‒ Razlika u godinama nije ogromna, ali kad se pogleda iskustvo, velika je. Dovoljno mi je samo da pomislim koliko sam iskusnija od moje sestre, devet godina mlađe od mene. U ovom periodu, kad se nekoliko puta „olupam“ i vidim da nikako ne mogu glavom kroz zid, pitam: „Vojine, je l’ stvarno ne može?“, a onda sledi odgovor: „Rekao sam ti da ne može.“ To je ta priča. Imati glumicu u kući nije baš prirodno i jednostavno.

‒ Ljudima je zabavno da posmatraju naš život. Štošta im je neshvatljivo, jer retko koji glumački par opstaje, ili uopšte dvoje ljudi iz javnog života. Stalno ste pod pritiskom, stalno vas neko posmatra, ocenjuje, priča o vama... Čim vide naše ćerke, počnu da ocenjuju da li liče na Vojina ili mene. To je nešto s čime čovek mora da se nosi, samo što se one u toj situaciji nisu našle svojom voljom, a nas dvoje smo odabrali ‒ priznaje lepa glumica.

Činjenicu da su oboje konstantno pod lupom javnosti Vojin komentariše:

