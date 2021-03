Vojin Ćetković prvi put o ćerkama: Nikoga nije briga šta će ostaviti trag na mojoj deci

Ćerke Vojina Ćetkovića i Slobode Mićalović nemamo prilike da srećemo u javnosti. Mila i Vera su sada već odrasle devojčice koje uživaju u svom detinjstvu, a roditelji se trude da im obezbede zdravo i lepo odrastanje.

Miša Obradović

Popularni glumački par skoro dve decenije uživa u skladnoj ljubavi i braku u kojem su dobili bliznakinje, Milu i Veru. Devojčice sada imaju 11 godina i uživaju u školskim danima, a svaki slobodan trenutak provode na vikendici u Čortanovcima gde uživaju u prirodi i zdravom vazduhu.

Vojin je po prvi put progovorio o roditeljstvu, braku sa Slobodom i svim izazovima pred koje ih je život stavljao,a koje su uspešno prevazilazili.

View this post on Instagram A post shared by Sloboda Micalovic (@sloboda_micalovic_boba)

- Naravno da ih ograničavamo u korišćenju telefona, tableta. Ali, pošto je to budućnost i sadašnji život ne možemo Sloboda i ja da glumimo dinosauruse i da im zabranjujemo kontakt sa tehnologijom. To je prosto njihov život. Ali, ipak, pokušavamo da korišćenje kompjutera i telefona ograničimo na neko razumno vreme. Nije teško koristiti tehnologiju, ali one definitivno više o tome znaju nego ja.Ono što je zanimljivo, a što su moje ćerke shvatile, jeste da im je lakše da shvate predmet ‘Priroda i društvo’ ako me slušaju dok šetamo prirodom. Često šetamo po šumi, ili izađemo do reke, idemo na more, ronimo zajedno. To praktikujemo od kada su se rodile. Njih dve vole sve što ima veze sa sprotom, vole skijanje i rolere, vole da voze biciklo. Ima dosta aktivnosti koje su van kuće, tako da ih time animiram.

Priznao je da je život sa Slobodom uzbudljiv, s obzirom na to da su oboje javne ličnosti, da se trude da održe mir i slogu unutar porodice, ali da im ne prijaju neretki natpisi kao i to što su pod budnim okom javnosti 24 časa svakog dana.

Ćerke Vojina Ćetkovića i Slobode Mićalović - Kako će sve to na njih uticati?

Miša Obradović

-Bilo nam je teško kada smo bili mlađi. Bilo je izuzetno teško kada smo tek krenuli da se zabavljamo, ili kada smo dobili decu. Smatram to odrazom ovog površnog vremena, u svakom smislu. Nas, s druge strane, kao javne ličnosti, ne štiti ništa. Kada izađem na ulicu ja sam javna ličnost, ti meni možeš da radiš šta hoćeš, a ja tebi ne smem ništa. Ne postoji ništa što bi zaštitilo mene i moju porodicu. Nikoga nije briga da će nešto možda ostaviti trag na mojoj deci kasnije. - bio je iskren popularni glumac za ,,Nova.rs"